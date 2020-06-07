اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كهرباء القناة تستجيب لشكوى قارئ "سيبها علينا" وتعدل فاتورة يونيو

الأحد، 07 يونيو 2020 06:40 م
كهرباء القناة تستجيب لشكوى قارئ "سيبها علينا" وتعدل فاتورة يونيو الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى استجابة سريعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء تم بحث شكوى قارئ اليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" والتى تم نشرها تحت عنوان "بقيمة 600 جنيه.. شكوى من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بسبب القراءة الخاطئة"، وتم التواصل مع الشاكى وحل المشكلة.

وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه بالتواصل مع الشاكية تبين أن الايصال الصادر للشقة محل الشكوى فاتورة شهر 6 صادرة بقراءة حالية 8888 وقراءة سابقة 8619 بكمية استهلاك 269 كيلوات ساعة بقيمة إجمالية 170 جنيها (157 جنيه قيمة استهلاك الكهرباء، خدمة عملاء 11 جنيها، نظافة 4 جنيه، رصيد للمشترك 3.17 جنيه)، وتقدمت الشاكية بالشكر لسرعة الاستجابة وحل الشكوى.

وكانت القارئة صبيحة أحمد إبراهيم أرسلت شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" تتضرر فيها من ارتفاع قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء بقيمة 600 جنيه نتيجة خطأ فى قراء العداد، حيث إن القراءة فى الوصل هى 9518 والقراءة فى العداد هى 8918 بفارق 600 كيلو، مؤكدة أنها توجهت إلى إدارة الكهرباء فى يشتيل السوق فى محافظة الشرقية، وتقدمت بالقراءة الصحيحة ولكن الإدارة تصر على حسابها بالقراءة الخاطئة.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.


الكهرباء

شكاوى الكهرباء

فواتير الكهرباء

سيبها علينا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة