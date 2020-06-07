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"شباب القليوبية" تستقبل 600 فيديو فى مسابقة "يموت جسمي.. ويعيش اسمي"

الأحد، 07 يونيو 2020 01:40 م
"شباب القليوبية" تستقبل 600 فيديو فى مسابقة "يموت جسمي.. ويعيش اسمي" الشهيد أحمد منسي وأبطال كمين مربع البرث
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، استقبال ٦٠٠ فيديو حتى الآن من المسابقة الفنية للطلائع "يموت جسمي.. ويعيش اسمي" والتى تمثلت فى المجالات الفنية (الغناء - التمثيل -الشعر - الرسم)، حيث أن المسابقة مستوحاة من قصة مسلسل "الاختيار" والتى تجسد قصة البطل الشهيد أحمد المنسي قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة وأبطال كمين مربع البرث بسيناء.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المسابقة تهدف إلى غرس حب الوطن والانتماء له، في نفوس النشئ في وقت مبكر، وذلك بتعزيز الشعور بشرف الانتماء إلى الوطن، وتصحيح المفاهيم لدي النشئ لحثهم على حب الوطن وعدم الانسياق وراء شعارات كاذبة.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه سيتم تقديم الجوائز لأفضل 5 فيديوهات بكل مجال بإجمالي 20 جائزة لجميع مجالات التسابق وجائزة خاصة للفيديو صاحب الأعلى لايك وشير عبر صفحتها على الفيس بوك.

واستطردت، أن المسابقة تقام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وبإشراف هاني جميل مدير إدارة الطلائع بالمديرية.

واختتمت المديرية، أنه تم تحديد مجالات التسابق في "الغناء " حيث يقوم الطليع بأداء أحد الأغاني الآتية بصوته "أغنية ما تدمعيش يامه - أغنية سلام علي من يجوب السماء"، أما بالنسبة للتمثيل حيث يقوم الطليع بعرض فيديو لتمثيل أحد مشاهد المسلسل في مدة لا تزيد عن دقيقتين، و"الشعر" يقوم الطليع بإلقاء قصيدة من تأليفه تعبر عن قصة المسلسل أو أحد المشاهد في المسلسل وعرض القصيدة بصوته في فيديو لا يزيد عن دقيقتين،  و"الرسم" من خلال رسم لوحة تعبر عن معركة مربع البرث وعرض خطوات رسم وتنفيذ اللوحة في فيديو لايزيد عن دقيقتين.


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رياضة القليوبية

يموت جسمي ويعيش اسمي

مسلسل الاختيار

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