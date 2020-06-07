كتبت: إسراء أحمد فؤاد

سعوديون يدشنون هشتاج #عائشة_ام_المؤمنين لدرء فتنة تطاول متظاهرو حزب الله

وكتب الناشط فهد "رضي الله عنها الصديقة ابنة الصديق ام المومنين زوجة رسول الله اطهر نساء المومنين اللهم العن من اذاي رسول الله واذي امهات المومنين اللهم عليك بهم فانهم لايعجزونك #عائشة_ام_المؤمنين"



نشطاء

ولم تخلو تعليقات النشطاء من الانتقادات الحادة لأنصار حزب الله اللبنانى، وكتب ناشط "اللّهم عليك بمن يسب زوجة نبيّك ﷺ اللّهم دمّر من يسب #عايشه_ام_المومنين رضي الله عنها حسبنا الله ونعم الوكيل"



سعوديون

ودعا آخرون لدرء الفتنة وكتب الناشطو عفاف "نعم - #لا_للفتنه_المذهبية_بلبنان وتبقى #عائشة_ام_المؤمنين شاء من شاء وأبى من أبى عبر العصور والأزمان هذا دينهم دين الفتن #المتطرفون_المذهبيون.





وكان رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري قد رفض التطاول على السيدة عائشة فى رسالة وجهها إلى اللبنانيين، مساء أمس السبت، بعدما شهد لبنان مواجهات بين أنصار حزب الله ومحتجين يطالبون بنزع السلاح من الميليشيات.

وقال سعد الحريري عبر تويتر:"أتوجه إلى كل المواطنين الذين هالهم التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، منبها إلى ‏التزام حدود الوعي والحكمة وعدم الانجرار لأي ردود فعل يمكن أن تهدد السلم الأهلي وتفسح المجال أمام الجهلة لإشعال الفتنة بين أبناء ‏الوطن الواحد"‏.

وأضاف :"إن أي تطاول على السيدة عائشة أمر مشين ومرفوض أصابنا جميعا في الصميم، ويشكل إهانة لكل المسلمين دون استثناء وليس ‏لطيف واحد من أطيافهم، وهو ما كان محل استنكار وإدانة عن أولي الأمر في السياسية ورجال الدين من إخوتنا في الطائفة الشيعية بمثل ‏ما صدر عن أهل السنة ودار الفتوى تحديدا".‏