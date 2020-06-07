اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 07:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوجة تطلب الخلع بسبب رسالة على الـ"فيس بوك": أعيش فى جحيم متواصل

الأحد، 07 يونيو 2020 06:00 ص
زوجة تطلب الخلع بسبب رسالة على الـ"فيس بوك": أعيش فى جحيم متواصل خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وادعت معاملة زوجها الجافة، واعتياده على الشك فيها بسبب غيرته الجنونية، والتعدى عليها بالضرب المبرح بسبب رسالة من زميلها بالعمل على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.

وأكدت: "تحملت 3 سنوات فى جحيم الحياة الزوجية، ومعاقبته لى بالهجر وطردى من منزلى فى كل خلاف، واتهامى بخيانته لأتفه الأسباب، وتركى بمنزل أهلى كنوع من العقاب، لدرجة وصلت لطلبة تحليل البصمة الوراثية لطفله مقابل الموافقة على تسجيله، مما دفعنى للموافقة تجنبا للفضائح".

وأضافت ف.م.ن، الزوجة البالغة من العمر 33 عام، بمحكمة الأسرة:" تزوجته زواج صالونات، لأكتشف بعد الزواج تصرفاته التى لا تحتمل، فكان دائم التعنيف لى، منعنى من الخروج، وكلف أصدقائى بالعمل بمراقبتي، وشوه سمعتي، بسبب غيرته الزائدة عن الحد الطبيعي، حتى أهلى رفض زيارتى لهم".

وتكمل:" فى آخر خلاف بيننا انهال على بالضرب وتسبب فى كسر فى ذراعى وسقوط الشبكية بعينى اليسري، لأدفع الثمن غالي، وتدهورت حالتى الصحية، ومحاربته لأهلى وتهديدهم، لإجبارهم على الموافقة على التنازل عن حقوقي، رغم أنه ناجح فى تجارته، وينتمى لعائلة ميسورة الحال، ليتوعدنى بتركى معلقة".

الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هى توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.


محكمه الاسره

بطلان حكم خلع

دعوى تطليق خلع

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميدان التحرير من الماضى العريق إلى المستقبل المشرق.. شهد خطط تطوير كثيرة وتغير اسمه من الإسماعيلية للتحرير.. أنشأه الخديوى إسماعيل.. شاهد على التاريخ ويتحول لمتحف مفتوح بعد تطويره بالكامل قريباً..صور

ميدان التحرير من الماضى العريق إلى المستقبل المشرق.. شهد خطط تطوير كثيرة وتغير اسمه من الإسماعيلية للتحرير.. أنشأه الخديوى إسماعيل.. شاهد على التاريخ ويتحول لمتحف مفتوح بعد تطويره بالكامل قريباً..صور

التعليم: الطلاب غير المتقدمين بأبحاث أغلبهم متسربين من الدراسة

التعليم: الطلاب غير المتقدمين بأبحاث أغلبهم متسربين من الدراسة

صور.. فحص 25 فندقا بالبحر الأحمر لمنحهم شهادة استقبال السياحة الداخلية

صور.. فحص 25 فندقا بالبحر الأحمر لمنحهم شهادة استقبال السياحة الداخلية

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

تحذيرات برلمانية من التعامل مع أدوات التعقيم مجهولة المصدر

تحذيرات برلمانية من التعامل مع أدوات التعقيم مجهولة المصدر

انتهاء اليوم الـ74 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ74 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

10 مشاهد تلخص "الشهد والدموع" لحظة خروج متعافى كورونا من الحجر الصحى

10 مشاهد تلخص "الشهد والدموع" لحظة خروج متعافى كورونا من الحجر الصحى

التعليم: استمرار تلقى أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية حتى الأسبوع المقبل

التعليم: استمرار تلقى أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية حتى الأسبوع المقبل

قصة أول متبرع ببلازما المتعافين.. ونجلة القمص بيشواى: شكرا يا محمد أنقذت والدى

قصة أول متبرع ببلازما المتعافين.. ونجلة القمص بيشواى: شكرا يا محمد أنقذت والدى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة