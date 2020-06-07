اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 04:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

ذبابة الفاكهة كلمة السر في علاج قلة النوم عند الإنسان

الأحد، 07 يونيو 2020 04:00 ص
ذبابة الفاكهة كلمة السر في علاج قلة النوم عند الإنسان ذبابة الفاكهة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عندما حرمت حشرات ذبابة الفاكهة من النوم، بدأ جزيء يسمى مركبات الأكسجين التفاعلية (ROS) بالتراكم في أحشائها، وتوفيت جميعها بعد 20 يومًا، نصف عمر هذه الأنواع البالغة الطبيعي.

ولمعرفة ما إذا كان الجزيء له تأثير، تم إعطاء بعض الذباب المحروم من النوم مضادًا للأكسدة لإزالته. وعاشت تلك الحشرات، التي يبلغ طولها 0.15 بوصة (3.8 مليمتر)، 40 يومًا كاملة دون غفوة نوم واحدة.

1-2-800x480

ويمكن أن يقدم هذا البحث المذهل تلميحًا حول كيفية علاج قلة النوم لدى البشر، الذي قد يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة وأمراض القلب والسمنة وحتى الموت.

وقالت مؤلفة الدراسة  دراجانا روغولجا، الأستاذة المساعدة في علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد: "نعتقد أننا حددنا مشكلة مركزية، عندما يتم القضاء عليها، تسمح بالبقاء دون نوم، على الأقل في ذباب الفاكهة".

وفي الدراسة التي نُشرت اليوم في مجلة Cell، كان على العلماء أولا تحديد تأثير الحرمان من النوم على الذباب.

وللحفاظ على استيقاظها على مدار 24 ساعة في اليوم، تم تصميم الذباب وراثيا لإنتاج بروتين حساس للحرارة يقمع النوم، ثم يتم إيواؤها في حرارة تفوق 29 درجة مئوية لضمان بقائها نشطة باستمرار.

وبعد عشرة أيام، مات العديد من ذباب الفاكهة، وتوفيت جميعها بعد مرور 20 يوما، بينما عاشت التي سمح لها بالنوم كالمعتاد المدة الكاملة التي تستمر فيها حياتها عادة.

5eda4524423604397b3ac227

وقام العلماء بتحليل أجسام الذباب لمعرفة الأنسجة التي أظهرت استجابات لساعات اليقظة الطويلة.

وعلى الرغم من أن أدمغة ذباب الفاكهة لا تتجاوز 0.04 بوصة (1 مليمتر) والأنسجة الأخرى لا يمكن تمييزها بين الذباب المحروم من النوم وغير المحروم من النوم، كشف العلماء أن أنسجة الأمعاء اختلفت بشكل كبير بسبب تراكم مركبات الأكسجين التفاعلية.

وقالت العالمة ألكسندرا فاكارو من جامعة هارفارد: "عندما قمنا بالتجربة الأولى، يمكنك أن تقول على الفور تحت المجهر إن هناك اختلافا لافتا في الأمعاء. ولا يحدث ذلك تقريبا في الأبحاث المختبرية".

وأضافت: "وجدنا أن الذباب المحروم من النوم يموت بنفس الوتيرة، في كل مرة، وعندما نظرنا إلى علامات تلف الخلايا والموت، كان النسيج الوحيد الذي برز حقا هو القناة الهضمية".

ولمعرفة ما إذا كانت مركبات الأكسجين التفاعلية تسبب تأثيرًا ضارًا حتى الموت، أعد العلماء تجربة ثانية حيث تم إعطاء الذباب المحروم من النوم مضادات الأكسدة كمكملات غذائية من أجل إزالة الجزيء المشبوه من أحشائها.

 

وحصل الذباب على 11 مكملا يحتوي على الميلاتونين، الموجود في العديد من الفواكه، وحمض ليبويك، الموجود في الخضروات مثل البروكلي، وثنائي نوكليوتيد الأدنين وأميد النيكوتين، وهو معاون إنزيمي موجود في الفطر.

وكانت الآثار ثورية، حيث تمكن الذباب المحروم من النوم من العيش حياة طبيعية، في حين أن المجموعة التي لم تحصل على المكملات لم تمتد فترة حياتها.


ذبابة الفاكهة

علاج قلة النوم

قلة النوم

الارق

علاج الارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

10 مشاهد تلخص "الشهد والدموع" لحظة خروج متعافى كورونا من الحجر الصحى

10 مشاهد تلخص "الشهد والدموع" لحظة خروج متعافى كورونا من الحجر الصحى

التعليم: استمرار تلقى أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية حتى الأسبوع المقبل

التعليم: استمرار تلقى أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية حتى الأسبوع المقبل

قصة أول متبرع ببلازما المتعافين.. ونجلة القمص بيشواى: شكرا يا محمد أنقذت والدى

قصة أول متبرع ببلازما المتعافين.. ونجلة القمص بيشواى: شكرا يا محمد أنقذت والدى

وزير الكهرباء: لن يُسمح بدخول أى شخص ديوان الوزارة بدون كمامة

وزير الكهرباء: لن يُسمح بدخول أى شخص ديوان الوزارة بدون كمامة

المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الجارى

المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الجارى

اليوم.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة

اليوم.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة

أخبار 24 ساعة.. الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وجائز شرعا

أخبار 24 ساعة.. الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وجائز شرعا

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة