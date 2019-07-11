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عشان تعالج الأرق وقلة النوم.. اشرب يانسون ونعناع

الخميس، 11 يوليه 2019 07:00 م
عشان تعالج الأرق وقلة النوم.. اشرب يانسون ونعناع أعشاب تعالج الارق
كتبت نهير عبد النبى

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الأرق وقلة النوم من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون قد يكون نتيجة التفكير المستمر والضغط النفسى أو نتيجة الآثار الجانبية لبعض الأدوية، ما يجعل البعض يلجأ لتناول الأدوية المنومة ولكنها قد تؤثر على صحتهم.
 
وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الأعشاب التى تساعد على علاج الأرق والنوم بشكل صحى ومنها:
 

البابونج

يعتبر من الأعشاب التى تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على الاسترخاء والنوم، فينصح بتناوله قبل النوم.
 

النعناع

يعتبر من الأعشاب المهدئة للأعصاب وتساعد على النوم والتخلص من الأرق، وذلك بتناول النعناع قبل النوم مباشرة.
 
النعناع
النعناع

اليانسون

واحد من أبرز الأعشاب التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى وحمايته من الأمراض، كما أنها تعمل علاج الأرق وقلة النوم.
 

اللافندر

من الأعشاب المهدئة للأعصاب والاسترخاء، نظرًا لما تحتويه من نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تساعد على علاج الأرق وقلة النوم.
 
 

الارق

قلة النوم

صحة الجهاز العصبى

فيتامينات

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