خارجية اليونان: مبادرة مصر لحل الأزمة الليبية تركز على احترام وحدة الدولة

كتبت: هناء أبو العز

رحبت وزارة الخارجية اليونانية بمبادرة مصر للتوسط من أجل السلام في ليبيا التي مزقتها الحرب الأهلية، حيث جاء فى بيان أعلنته الوزارة اليوم الأحد: نرحب بمبادرة مصر الجديدة لحل االأزمة الليبية .

وأشار الإعلان إلى أن المبادرة تسلط الضوء على المبادئ الأساسية للمجتمع الدولي على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج برلين ، وهي احترام وحدة ليبيا وسلامتها واستقلالها.

وأضاف البيان "نحن نتشاطر تمامًا أولوياته العالية مثل وقف فوري لاطلاق النار وانسحاب كل القوات الاجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات شبه العسكرية وعودة كل العناصر الليبية الى عملية حوار شامل لحل سياسي شامل."

وأكد البيان إن استعادة السلام لا يمكن تحقيقه إلا من قبل الليبيين أنفسهم، في حين أن إطالة أمد الأزمة تخدم الأطراف الثالثة التي تتدخل في شؤونها الداخلية بدوافع خفية ، فإن السلام لن يفيد الليبيين فحسب ، بل سيستفيدون أيضًا من استقرار وازدهار الليبيين. شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله. "