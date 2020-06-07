تعرف على تفاصيل إجراءات جامعة القناة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قالت الدكتورة ماجده هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إنه مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بجامعة القناة تستعد كلية التربية لاستقبال ١٠٢٨ داخل ٨ مدرجات لـ١٩ شعبة.

وقام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يرافقة الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية والدكتورة سمر فتحي، مدير عام الإدارة الطبية بتفقد نموذج للجان بكلية التربية بتطبيق مسافات التباعد ٢ متر من جميع الاتجاهات وسط إجراءات احترازية مشدده من التعقييم والتهوية، في إطار استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكد نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، فى بيان له، علي ضرورة تواجد رؤساء لجان المراقبة والمشرفين والمراقبيين والملاحظين قبل بدء الامتحان بنصف ساعة مع التشديد علي الطلاب بعدم أصطحاب أي مذكرات أو مراجع أو أوراق إلي داخل اللجان الامتحانية، كما يتم تسليم الهواتف المحمولة إلي رئيس اللجنة قبل بداية الامتحان مع التأكد من هوية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومي قبل التوقيع في كشوف حضور الامتحان ويبدأ توزيع أوراق الاسئلة علي الطلاب في الدقيقة الاولي من بداية الامتحان وعلي رئيس لجنة المراقبة التأكد من كتابة الطالب لبياناته علي كراسة الاجابة قبل استلامها منه.

وفيما يخص الإجراءات الاحترازية الخاصة باللجان الامتحانية أعطي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تعليماته للمراقبيين وأعضاء هيئة التدريس بالالتزام بارتداء قناع وجهه وقفازات داخل القاعات ويوقع الطالب بكشف الحضور بقلمه الخاص ويراعي انصراف الطلاب بتسلسل ودون تدافع أو تزاحم ويغادر الطلاب الحرم الجامعي فور انتهاء الامتحانات ولا يسمح بالتجمعات، كما وجه الدكتور محمد شقيدف، علي ضرورة الالتزام بالتباعد بين المراقبيين والطلاب بمسافة لا تقل عن متر ونصف.

ومن جانبه أشار الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، إلى أن عملية التعقيم تتم مرتين عقب كل لجنة امتحانية وذلك لضمان التطهير المستمر بين كل لجنة وأخري.