الصحة تنشر إنفوجراف عن طريقة غسل الأيدى للحماية من عدوى كورونا

كتب وليد عبد السلام

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على فيس بوك إنفوجراف يوضح عملية غسل الأيدى بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، للحماية من عدوى كورونا وطالبت بالالتزام بالاجراء للحماية من العدوى.



وكشفت وزارة الصحة والسكان عن ضوابط خروج الحالات المتوسطة المصابة بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والفرز والتى تضمنت مرور 10 أيام من بداية ظهور الأعراض على أن يكون آخر 3 أيام بدون ارتفاع فى درجة الحرارة أو أعراض تنفسية.



وشملت ضوابط الخروج للحالات المتوسطة من مستشفيات العزل والفرز ثبات فى صورة الأشعة وعدم وجود أى تطور إلى أن يكون نسبة تشبع الأكسجين بالدم لا تقل عن 92% بالتنفس الطبيعى وبدون مساعدة الأكسجين الخارجى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.