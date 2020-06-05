رئيس البرلمان الليبى يلتقى حفتر عصر اليوم بالقاهرة لبحث التدخلات التركية

كتب أحمد جمعة

يلتقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر عصر اليوم الجمعة في القاهرة، حيث قال مصدر ليبى رفيع المستوى في تصريحات حصرية لـ"اليوم السابع"، إن رئيس مجلس النواب الليبي سيبحث مع المشير خليفة حفتر التدخلات التركية السافرة في ليبيا بعد نقل النظام التركى آلاف المرتزقة السوريين إلى داخل الأراضى الليبية.

وكشف المصدر الليبى عن وجود تحركات مصرية مع عدد من الدول الإقليمية والدولية لإخراج المرتزقة السوريين وانسحاب المستشارين الأتراك من الأراضى الليبية، مؤكدا تجاوب القيادة العامة للجيش الليبي مع النداءات الإقليمية والدولية لتفعيل الحل السياسي في البلاد.

كان مصدر مطلع قد أكد وصول رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، والتشاور حول التدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن زيارة المستشار عقيلة صالح تأتي فى إطار الجهود المصرية لتفعيل الحل السياسي، مؤكدا عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب الليبي والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ويجرى القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة بلقاسم حفتر، مشاورات منذ أول أمس، مع عدد من المسؤولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا، مع تدخل تركيا عسكريا ونقل عدد كبير من المرتزقة السوريين إلى مدن الغرب الليبى.

وأكد مصدر عسكرى ليبى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، أن القائد العام وصل مساء الأربعاء الماضى إلى القاهرة رفقة وفد عسكرى، مشيرا إلى أن التدخلات العسكرية التركية فى الشأن الداخلى أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال محادثات المشير حفتر مع المسؤولين المصريين.

وأشار المصدر الليبى إلى أن ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود من أبرز الملفات التى سيناقشها حفتر مع المسئولين المصريين.

وأوضح المصدر أن المشير حفتر سيتشاور مع المسئولين المصريين حول استئناف المحادثات العسكرية بين الأطراف الليبية فى صيغة "5+5"، مشيرا إلى أن القيادة العامة منفتحة على الحوار بشكل كامل شريطة وقف التدخلات الخارجية.

يذكر أن الدولة المصرية قد أعلنت فى عدة مناسبات رفضها للتدخل الخارجي في الشأن الليبي.