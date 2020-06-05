اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس البرلمان الليبى يلتقى حفتر عصر اليوم بالقاهرة لبحث التدخلات التركية

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:57 ص
رئيس البرلمان الليبى يلتقى حفتر عصر اليوم بالقاهرة لبحث التدخلات التركية عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلتقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر عصر اليوم الجمعة في القاهرة، حيث قال مصدر ليبى رفيع المستوى في تصريحات حصرية لـ"اليوم السابع"، إن رئيس مجلس النواب الليبي سيبحث مع المشير خليفة حفتر التدخلات التركية السافرة في ليبيا بعد نقل النظام التركى آلاف المرتزقة السوريين إلى داخل الأراضى الليبية.

وكشف المصدر الليبى عن وجود تحركات مصرية مع عدد من الدول الإقليمية والدولية لإخراج المرتزقة السوريين وانسحاب المستشارين الأتراك من الأراضى الليبية، مؤكدا تجاوب القيادة العامة للجيش الليبي مع النداءات الإقليمية والدولية لتفعيل الحل السياسي في البلاد.

كان مصدر مطلع قد أكد وصول رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، والتشاور حول التدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن زيارة المستشار عقيلة صالح تأتي فى إطار الجهود المصرية لتفعيل الحل السياسي، مؤكدا عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب الليبي والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ويجرى القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة بلقاسم حفتر، مشاورات منذ أول أمس، مع عدد من المسؤولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا، مع تدخل تركيا عسكريا ونقل عدد كبير من المرتزقة السوريين إلى مدن الغرب الليبى.

وأكد مصدر عسكرى ليبى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، أن القائد العام وصل مساء الأربعاء الماضى إلى القاهرة رفقة وفد عسكرى، مشيرا إلى أن التدخلات العسكرية التركية فى الشأن الداخلى أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال محادثات المشير حفتر مع المسؤولين المصريين.

وأشار المصدر الليبى إلى أن ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود من أبرز الملفات التى سيناقشها حفتر مع المسئولين المصريين.

وأوضح المصدر أن المشير حفتر سيتشاور مع المسئولين المصريين حول استئناف المحادثات العسكرية بين الأطراف الليبية فى صيغة "5+5"، مشيرا إلى أن القيادة العامة منفتحة على الحوار بشكل كامل شريطة وقف التدخلات الخارجية.

يذكر أن الدولة المصرية قد أعلنت فى عدة مناسبات رفضها للتدخل الخارجي في الشأن الليبي.


حفتر

عقيلة صالح

ليبيا

مصر

الجيش الليبي

تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

غدا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

غدا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

انتهاء اليوم الـ72 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ72 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا

نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا

تقرير برلمانى: تعديلات "صندوق مصر السيادى" ترفع كفاءته وتدعم الاقتصاد القومى

تقرير برلمانى: تعديلات "صندوق مصر السيادى" ترفع كفاءته وتدعم الاقتصاد القومى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة