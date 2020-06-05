اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 12:15 م
خالد صلاح
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اليابان أول دولة تعلن موعد بدء التطعيم ضد كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:02 م
اليابان أول دولة تعلن موعد بدء التطعيم ضد كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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أعلن وزير الصحة اليابانى، كاتسونوبو كاتو، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في اليابان في النصف الأول من عام 2021.

ووفقا لـ" سبوتنيك"، قال كاتسونوبو كاتو، لقناة "إن إتش كيه": "نحن نسعى جاهدين للتنفيذ السريع والهدف هو النصف الأول من عام 2021".

وفي الوقت نفسه، شدد على أنه إذا كان التحضير لإنتاج اللقاح يبدأ عادة بعد اكتمال التطوير فإن هذه المرة سيتم كل من التطوير والإعداد في وقت واحد.

وسيتم تخصيص 140 مليار ين (نحو 1.3 مليار دولار) من الميزانية الإضافية لليابان لإنتاج اللقاح ضد كوفيد-19.

وتسارع دول العالم الخطى لإنتاج لقاح ضد الفيروس. وتجرى حاليا العديد من التجارب السريرية والنتائج النهائية العام المقبل، فيما أعلنت الصحة العالمية عن 70 لقاحا قيد العمل ضد كورونا


اليابان

كورونا

تطعيم كورونا

فيروس كورونا

اصابات

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