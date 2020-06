العنف لا يتوقف.. شرطة نيويورك تضرب المشاة والمتظاهرين بعشوائية.. فيديو وصور

سادت حالة من الاستياء بين المغردين الأمريكيين بعد تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى، الذى يظهر فيه أفراد من شرطة نيويورك يضربون المشاة والمتظاهرين على حد سواء بعشوائية دون تفريق، واستخدم رجال الشرطة فى المدينة الأمريكية ضد المارة والمتظاهرين معًا، حيث اعتدوا عليهم بالهراوات.

وفى مقطع الفيديو المثير للجدل، يظهر شاب يمر بدراجته الهوائية فى محيط المظاهرات وفور اقترابه من سيارات الشرطة للمرور من بينها بعيدًا عن منطقة الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين أمسك به شرطى وضربه بالهراوة، ثم انضم له شرطيين آخرين ليعتدوا أيضًا على الشاب بالضرب الذى حاول الفرار من بين أيديهم تاركًا دراجته لكن دون جدوى، وفى تعليق أحد حسابات المغردين على "تويتر"، قال: "تقوم الشرطة فى أنحاء نيويورك بضرب المشاة والمتظاهرين بشكل عشوائى".

Police across New York are randomly beating pedestrians & protestors. (📹 @tommiesunshine) #GeorgeFloyd #ICantBreathe #BlackLivesMatter pic.twitter.com/fLoEse6wbK