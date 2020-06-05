اليوم السابع
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"إرادة شعب الشرقية " تجوب شوارع المحافظة لتوعية المواطنين بالإجراءات الواقية.. صور

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:35 م
"إرادة شعب الشرقية " تجوب شوارع المحافظة لتوعية المواطنين بالإجراءات الواقية.. صور إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة
الشرقية - إيمان مهنى

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تواصل مبادرة "إرادة شعب الشرقية " بنطاق المحافظة لتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الشباب طاقة فعالة يجب استغلالها للحفاظ علي بناء وتنمية المجتمع والحفاظ علي قوامه الصحي مشيرا إلي أن نجاح المبادرة يتوقف علي دورهم في اقناع المواطنين بالإستجابة إلي تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها ان تحد من خطوره انتشار الفيروس والحفاظ على صحه وسلامة المجتمع وكذلك تعريفهم بالعقوبات المقررة في حالة عدم الالتزام.
 
وطالب المحافظ الشباب بتشكيل مجموعات عمل بمشاركة عناصر من مجالس المدن والمرافق للنزول إلى الأسواق والمناطق التجارية والتي تشهد تزاحماً كبيرا من المواطنين لتوعيتهم بخطورة الفيروس وكيفية الوقاية منه ووضع آليه لتنظيم حركة البيع والشراء مع مراعاة مسافات بينيه بين الباعة وتنظيم دخول وخروج المواطنين وكذلك المرورعلى المحال التجارية والتنبيه عليهم بعدم السماح بدخول المواطنين بإقتداء احتياجاتهم إلا بعد التأكد من ارتدائهم الكمامة الواقية مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمحال التجاريه بصفة دورية.
 
ومبادرة إراده شعب الشرقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، يشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين من افراد المجتمع وممثلين من المجلس القومي للمرأة و الجمعيات الأهلية وجمعية الهلال الأحمر والنقابات والأزهر والكنيسة والأوقاف و الشباب الرياضة، والمتابعة الميدانية بالديوان العام لمرافقة المجموعات المشكلة لتذليل العقبات خلال الحملات التوعوية مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية والمجتمع المدنى لتنفيذ الإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة المصرية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين .
 
إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة (1)
إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة 

 

إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة (2)
إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة

 

إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة (3)
إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة

 

إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة (4)
إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة 

 

إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة (5)
إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة

 

إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة (6)
إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة 
إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة (7)
إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة

 

إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة (8)
إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة 

 

إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة (9)
إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة 

 

إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة (10)
إرادة شعب الشرقية تجوب شوارع المحافظة 

 


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