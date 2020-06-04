محافظ البحر الأحمر: قيمت القيادات بالمحافظة فى 6 شهور ومنحنا فرصا لرؤساء المدن

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه منح فرصة كافية لكافة رؤساء المدن بالمدينة، وفضل عدم إجراء حركة تنقلات من أجل النقل فقط دون مبرر عندما تولى مسئولية المحافظة، حيث فضل تقييم كل القيادات المحلية طوال الـ6 أشهر منذ توليه منصبه قبل تغيير أى منهم، وهى مدة كافية للتقييم، قائلاً: "ارتكزت عملية التقييم على ملاحظاتى خلال جولاتى الميدانية وعمليات المرور التى قمت بها بكل مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها".

وأوضح المحافظ فى بيان له أن هدف حركة التنقلات ضخ دماء جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أنه من أهم أهداف الحركة أيضاً القضاء على أى روتين أو فساد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن أبرز ما شملته حركة التنقلات بالمدن تعيين اللواء هشام الطويل سكرتير عام مساعد للمحافظة ، وأشرف محمد حسن رئيساً لمدينة حلايب، وعادل سيد نصر رئيساً لمدينة القصير، و إيهاب محمد رشاد رئيساً لحى جنوب الغردقة، وحامد أحمد حامد رئيساً لحى شمال الغردقة.

بدوره وجه المحافظ التهنئة لرؤساء المدن الجدد، مشدداً على حسن معاملة المواطنين وتسهيل تقديم الخدمات للجمهور، لافتاً إلى أن العمل الميدانى أبرز تكليفاته للقيادات الجدد، مؤكداً أن عملية التقييم مستمرة أيضاً للقيادات الحالية والجدد وأى تقصير فى العمل سيتم مواجهته بكل حسم.

جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى إعتمد حركة تنقلات وتعيينات للقيادات المحلية بالمحافظات شملت 161 قيادة، ضمت 60 قيادة تم تعيينها ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.