لا وفيات جديدة بفيروس كورونا فى تايلاند و17إصابة خلال 24 ساعة لعائدين من الخارج

رويترز

أعلنت تايلاند عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس دون تسجيل وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 3101 بينها 58 وفاة.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة مرض كوفيد-19 ، إن الإصابات الجديدة هي لمواطنين تايلانديين في الحجر الصحي عادوا مؤخرا من الشرق الأوسط ، بينهم 13من الكويت، وتماثل 2968 مريضا للشفاء منذ بدء التفشي.

وبدأ سكان مدينة باتايا التي تقع على الساحل الشرقي لخليج تايلاند هذا الأسبوع العودة إلى بعض الشواطئ الرملية الشهيرة في تايلاند محافظين على مسافة آمنة بين بعضهم البعض، بعدما خففت السلطات من تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى المفروضة على البلاد منذ أكثر من شهرين، وعرضت وكالة فرانس برس فيديو لأحد الشواطئ في مدينة باتايا ويوجد عليه أعداد متوسطة من الزوار للحذر من عدوى كورونا.

وكان قد أكد رئيس مجلس الأمن القومي في تايلاند، عن اتخاذهم كافة التدابير اللازمة من أجل فتح باب السياحة للأجانب في شهر يوليو المقبل، وتحديداً في الأول منه حيث تناقلت تصريحاته العديد من الوكالات والمواقع العالمية، وذلك بعدما أكد أنهم حددوا الأول من شهير يوليو كموعد لإنهاء جميع عمليات الإغلاق للأنشطة التجارية والسياحية، وبالتالي بات بإمكان البلاد حسبما ذكر التقرير المنشور في موقع "ميرور" استقبال السياح الأجانب مع اتباع قواعد السلامة الصح