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"كلنا فى خدمة المواطن".. تعرف على تكليفات وزير التنمية المحلية للقيادات الجدد

الخميس، 04 يونيو 2020 02:51 م
"كلنا فى خدمة المواطن".. تعرف على تكليفات وزير التنمية المحلية للقيادات الجدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب ــ على عبد الرحمن

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وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدد من التكليفات والتوجيهات لقيادات المحليات الجدد، الذين صدر قرار بتعيينهم صباح اليوم ضمن حركة محليات شملت 161 قيادة. واليوم السابع يرصد فى النقاط التالية أبرز تكليفات ورسائل وزير التنمية المحلية للقيادات الجدد:

1 -التواجد في المحافظات المنقولة إليها يوم السبت المقبل لسرعة تولى مهام العمل.
2 -متابعة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا
3 -سرعة حل مشكلات المواطنين معيار رئيسى لتقييم قيادات المحليات
4 -بذل أقصى جهد للحصول على رضا المواطنين
5 - تنفيذ توجيهات الدولة بإزالة التعديات على أملاك الدولة ومنع مخالفات البناء
6 - الاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة
7 - متابعة دورية لأعمال الرصف والإنارة والتشجير

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أعلن حركة تنقلات لقيادات الادارة المحلية والتي تتضمن حوالي 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و 141 رئيس مركز ومدينة وحي و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة ) ، كما ضمت الحركة أيضاً (60 ) قيادة تم تعيينها ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

 


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