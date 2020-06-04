ديلى ميل: آلة اختبار سريعة للكشف عن كورونا فى 90 دقيقة.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

توصل مستشفى تابع لـهيئة الصحة البريطانية NHS إلى أن آلة اختبار فيروسات التاجية السريعة يمكن أن تقلل نصف من الوقت الذي يستغرقه تشخيص المرضى والمساعدة في تحرير مساحة في الأجنحة للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، يقوم مستشفى أدينبروك في كامبريدج بتجربة أجهزة محمولة تسمى Samba II بعد أن كان أول مستشفى تابع لـ NHS يستقبلها في أبريل، هذه الأدلة يمكنها تشخيص Covid-19 في أقل من 90 دقيقة ، مقارنة بالفترة من 24 إلى 48 ساعة التي يستغرقها تلقي نتيجة من وزارة الصحة.

وعلى غرار ذلك، انخفض متوسط ​​الإقامة للمرضى في جناح عقد Covid-19 ، حيث تنتظر النتائج ويتم التحقيق في أمراض أخرى ، من 59 ساعة إلى 30 ساعة عند استخدام الاختبار السريع، كما انخفضت نسبة "غرف العزل" ، التي تستخدم عادة لفصل المرضى المعرضين للإصابة ، من 31 %إلى 21 %.



اختبار جدبد لكورونا

وقال الباحثون إن هذا "يمكن أن يحدث فرقا كبيرا" في تحرير سعة المستشفى ، خاصة إذا استمرت أزمة فيروس التاجي حتى الشتاء.

ووفقا للتقرير، فإنه تم إرسال عشرة من أجهزة Samba II ، التي صنعتها شركة تسمى Diagnostics for Real World (DRW) ، إلى مستشفى "أدينبروك " الذي يضم 1000 سرير في أبريل، وقد أثبتت الآلات أنها دقيقة بنسبة 99 % تقريبًا في تحليل المسحات.

بمجرد جمع مسحات الأنف والحلق من المرضى ، يتم تحميل العينات في الأجهزة ، والتي تبحث عن آثار ضئيلة للفيروس في الحمض النووي، وتقوم الآلات بتضخيم المليارات من المرات كيميائيًا حتى يتمكنوا من اكتشاف الفيروس بحساسية شديدة.

يتم استخدام الآلات في نقطة الرعاية ، مما يعني أنه يمكن استخدامها من قبل العاملين في الرعاية الصحية داخل المستشفى ، على عكس الاختبارات الحالية التي يجب إرسالها للتحليل في المختبر ، حيث يمكن أن يؤدي تراكم التأخير إلى تأخير لمدة يومين أو أكثر.

خلال هذا الوقت ، يجب على المريض الذي وصل إلى المستشفى ويحتاج إلى اختبار أن يبقى في جناح العزل الخاص بالفيروس التاجي .

قامت مستشفى أدينبروك بتحويل جميع اختبارات الفيروسات التاجية تقريبًا من الاختبارات المعملية القياسية إلى أجهزة سامبا في مايو.

استخدامات الجهاز فى الكشف عن أمراض أخرى

يتم استخدام الآلات بالفعل لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد C ، وهما من الأمراض الفيروسية المنقولة بالدم.

أجرى الباحثون تحليلهم من خلال مقارنة البيانات من سجلات المرضى الإلكترونية لجميع أولئك الذين خضعوا لاختبارات داخل المستشفى، في الأيام العشرة السابقة وقبل الانتقال إلى أجهزة سامبا في المستشفى.

انخفض متوسط ​​الوقت المستغرق للحصول على نتيجة اختبار من 39.4 ساعة إلى 3.6 ساعات ، وفقًا للدراسة ، والتي تعد حاليًا مطبوعة مسبقًا ولم يراجعها علماء آخرون.

قضى المرضى الذين تم اختبارهم باستخدام جهاز سامبا ما معدله 30 ساعة في "جناح الانتظار" لفيروس كورونا - حيث ينتظرون إما أن يتم إخراج نتائجهم أو إجراء المزيد من الاختبارات ، وكان هذا أقصر بـ 28 ساعة من المعتاد لأن انتظار نتيجة الاختبار كان أصغر بكثير.

أدى التشخيص السريع إلى زيادة توافر "غرف العزل" اللازمة للمرضى المصابين ، بالإضافة إلى عدد أقل من حالات إغلاق خليج المستشفى، ويقول الباحثون إن الوقت والقدرة الاستيعابية للمستشفى التي توفرها هذه الأجهزة ستكون "حاسمة مع تقدمنا ​​نحو الخريف والشتاء"، وإذا كانت هناك حاجة إلى إغلاق عدد أقل من غرف المستشفى لإفساح المجال لمرضى Covid-19 ، فقد تتم عمليات جراحية أكثر تخطيطًا.

وقال الفريق إن اختبار سامبا ، الذي يكلف حوالي 30 جنيهًا إسترلينيًا لكل عينة ، سوف يفوق تكلفة كل يوم سرير إضافي بحوالي 200 جنيه إسترليني "عدة مرات أكثر".

وأشارت دراسة أولية ، بمشاركة 149 مشاركًا ، إلى أن 96.9 %من المصابين بالفيروس تم التعرف عليهم بشكل صحيح على أنهم حالات إيجابية، كما أظهرت الاختبارات السابقة التي أجريت على 102 عينة مريض أن الآلة يمكنها اكتشاف المرض بنسبة 98.7 % من الوقت.