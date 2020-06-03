شركة Siemens الألماينة تحصل على موافقة fda لاختبار الأجسام المضادة للكشف عن عدوى كورونا

كتبت إيناس البنا

أعلنت شركة Siemens Healthineers أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد أصدرت ترخيصًا لاستخدام الطوارئ في اختبار الأجسام المضادة، للكشف عن وجود الأجسام المضادة لفيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2) ، بما في ذلك الجلوبولين المناعي M (IgM). ) والجلوبولين المناعي G (IgG) في الدم.

يُعرف الاختبار باسم SARS-CoV-2 Total (COV2T) ، ويمكن أن يحدد الاختبار عدوى فيروس كورونا الأخيرة أو السابقة ، استنادًا إلى الاستجابة المناعية للمريض للفيروس

ووفقا لتقرير موقع " news-medical" أظهر اختبار الأجسام المضادة الإجمالية حساسية بنسبة 100 % في تحديد الأجسام المضادة ضد الفيروس التاجي الجديد.



الموافقة على اختبار اجسام مضادة

كشف الأجسام المضادة للبروتين الفيروس يمكّنه البروتين الموجود على سطح الفيروس الذى يسمى " سبايك" من اختراق وإصابة الخلايا البشرية ، والتي توجد في العديد من الأعضاء والأوعية الدموية في الجسم. يمكّنه البروتين الموجود على سطح الفيروس الذى يسمى " سبايك" من اختراق وإصابة الخلايا البشرية ، والتي توجد في العديد من الأعضاء والأوعية الدموية في الجسم.

يكشف اختبار الأجسام المضادة الكلي عن الأجسام المضادة التي يعتقد أنها تقضى على الفيروس، وتستهدف على وجه التحديد الأجسام المضادة التي ترتبط بالبروتين على السطح الفيروسي، حيث تستهدف العديد من اللقاحات المرشحة التي يتم تطويرها اليوم بروتين الفيروس، لأنها تلعب دورًا محوريًا في دخول الفيروس إلى الخلايا.

وقالت الشركة الألمانية، إنها يمكن أن تزيد الإنتاج على الفور ، وشحنت أكثر من مليون مجموعة اختبار للأنظمة الصحية والمختبرات ، كما تقوم الشركة حاليًا بالشحن إلى جميع أنحاء العالم ، والشركة مستعدة لزيادة إنتاج اختبار الأجسام المضادة مع تطور الوباء.

تمتلك الشركة سعة تتجاوز 50 مليون اختبار كل شهر عبر منصاتها بدءًا من يونيو. بالإضافة إلى ذلك ، تخطط لتعزيز الإنتاج في منشأتين في Walpole و Glasgow.

أبلغت الدولة عن أكبر عدد من الإصابات ، مع حوالي 1.83 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 106000 حالة وفاة بالولايات المتحدة، وعلى الصعيد العالمي ، تجاوزت الحالات المؤكدة 6.37 مليون حالة وفاة ، أكثر من 380 ألف حالة وفاة.

تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه لا ينبغي استخدام نتائج اختبار الأجسام المضادة لتحديد ما إذا كان بإمكان أي شخص العودة إلى العمل ولا يجب استخدامه لتجميع الأشخاص ، خاصة في السجون والمدارس .