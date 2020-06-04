اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 05:54 م
خالد صلاح
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الدول الأفريقية توفر معدات فحص للكشف عن كورونا تكفي ستة أشهر

الخميس، 04 يونيو 2020 05:54 م
الدول الأفريقية توفر معدات فحص للكشف عن كورونا تكفي ستة أشهر أرشيفية
رويترز

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قالت جهة إقليمية تعمل على مكافحة الأمراض اليوم الخميس إن الدول الأفريقية وفرت 90 مليونا من معدات الفحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد بما يكفي للستة أشهر المقبلة ودعت الدول والمانحين إلى تعزيز قدرات الفحص في القارة في أسرع وقت ممكن.

وقال جون نكينجاسونج، رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي مراكز تابعة للاتحاد الأفريقي "نحن في حاجة إلى زيادة فحوصنا بشكل سريع للغاية لتصل إلى ما بين 10 ملايين إلى 20 مليون فحص لنسبق منحنى الإصابات. هذه دعوة للعمل بمعني أننا لا بد أن نحشد الجميع".

وطرح نكينجاسونج مبادرة جديدة وهي "الشراكة لزيادة الفحوص في أفريقيا" والتي تهدف إلى زيادة الفحوص في أنحاء القارة. وأضاف أنه تم إجراء 3.4 مليون فحص حتى الآن في أفريقيا بواقع 1700 فحص لكل مليون شخص مقارنة بنحو 37 ألف فحص لكل مليون شخص في إيطاليا و30 ألف فحص لكل مليون في بريطانيا.

وحتى مع الإمدادات المقدمة من المراكز الأفريقية ومصادر أخرى، يقول معهد توني بلير للتغير العالمي إن هناك فجوة حوالي 25 مليون فحص للوصول إلى معدل الفحوص في أوروبا.

ووفقا لإحصاء رويترز بناء على بيانات حكومية وبيانات من منظمة الصحة العالمية، سجلت أفريقيا حتى الآن 161793 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و4592 وفاة.

 


كورونا

اجهزة

افريقيا

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