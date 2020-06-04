اليوم السابع
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إزالة 44 مخالفة على النيل فى 7 محافظات.. اعرف التفاصيل

الخميس، 04 يونيو 2020 09:28 ص
إزالة 44 مخالفة على النيل فى 7 محافظات.. اعرف التفاصيل تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بوزارة الموارد المائية والرى، حملة لإزالة 44 مخالفة فى محافظات "المنوفية - كفر الشيخ - الدقهلية - أسيوط - قنا - سوهاج - الأقصر"، بالتنسيق مع أجهزة وزارتى الداخلية والتنمية المحلية ليصل إجمالى ما تمت إزالته منذ يناير 2015 لنحو 53 ألفا و508 إزالات.

ويأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره للحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات الصيف أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

ووضعت الحكومة مخططا فنيا وهندسيا لتطوير كورنيش النيل بالقاهرى الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى أهل مصر" تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان حتى القاهرة، وامتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وإنشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى إمبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن إنشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه، وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها إلى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.


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