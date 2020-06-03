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5 شروط وضوابط لترخيص المحال العامة بالإخطار ومهلة 90 يوما لتوفيق الأوضاع

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:30 ص
5 شروط وضوابط لترخيص المحال العامة بالإخطار ومهلة 90 يوما لتوفيق الأوضاع مجلس النواب
كتب محمود حسين

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حدد قانون المحال العامة شروط وضوابط ترخيص بعض المحال بالإخطار، حيث تضمن القانون فصل بعنوان "نظام الترخيص بالإخطار"، ووضع عدد من الإجراءات والضوابط لترخيص محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، بنظام الإخطار، وذلك كالتالي:

1 - يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

2 - يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

3 - يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل العام مرخصاً به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون.

4 - أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوماً لتوفيق أوضاعه.

5 - يصدر المركز المختص قراراً بغلق المحل إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أى أثر قانوني.


المحال العامة

الترخيص بالاخطار

توفيق أوضاع المحال

مركز الترخيص

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