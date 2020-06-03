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مجلس مدينة رفح يعلن أسماء 30 من مستحقى التعويضات عن منازلهم بالمنطقة العازلة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:15 ص
مجلس مدينة رفح يعلن أسماء 30 من مستحقى التعويضات عن منازلهم بالمنطقة العازلة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء اليوم ، أسماء دفعة جديدة من مستحقى التعويضات ، تضمنت 30 اسمًا ، جميعهم من سكان مناطق مركز رفح، وجاء فى بيان مجلس المدينة: " أصحاب هذه الأسماء من المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة ، تم دفع المبالغ الخاصة بهم اليوم الثلاثاء الموافق 2/6/2020 على حسابهم بالبنك ، وتاريخ الاستحقاق للصرف يوم الأّربعاء الموافق 3/6/2020" .

وسبق وأعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء ، أمس اسماء دفعة جديدة من مستحقى التعويضات تضمنت 34 اسمًا جميعهم من سكان مناطق مركز رفح.

وأوضح مجلس مدينة رفح ، أن أصحاب الأسماء من المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة، وتم دفع المبالغ الخاصة للصرف يوم 2/6/2020 على حسابهم بالبنك ، وسبقها الإعلان بالتتابع أسماء لقوائم تضمنت 53 ، كما سبقها صرف تعويضات لعدد 60 مواطنا سكان مدينة رفح .

وكلف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الجهات التنفيذية بسرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب .

وشدد المحافظ على بحث التظلمات الخاصة بالتعويضات بحضور اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وعبد العال البدرى، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس مدن العريش ورفح، ومدير عام الزراعة، ومديرى عموم الشئون المالية والقانونية وأملاك الدولة، وتم بحث التظلمات الخاصة بالمتقدمين لصرف التعويضات.

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اسماء أصحاب التعويضات

 

 


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