اليوم السابع
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كوريا الجنوبية تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:31 ص
كوريا الجنوبية تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا تفشى كورونا بين سكان دول العالم
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، منها 48 حالة في العاصمة سول وضواحيها، وذلك نتيجة عدوى جماعية وقعت في كنائس.

وأفاد المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان صباح اليوم (نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية) أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد ارتفع إلى 11,590، فيما زاد اجمالي الوفيات بمقدار حالة واحدة وبلغ حتى الآن 273 حالة، مشيرا إلى أن مراكز الحجر الصحي في العاصمة وضواحيها "في حالة تأهب قصوى".

واقترب المعدل اليومي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من 50 تقريبا، مع زيادة حالات الإصابة الجديدة بصورة مستمرة وبعدد كبير متأثرا من العدوى الجماعية المرتبطة بكنائس في العاصمة سول والمدن المجاورة لها.وذلك نتيجة لانتشار العدوى بوتيرة سريعة بعد أن انطلقت من تجمعات صغيرة الحجم في كنائس في مدن اقليم كيونجكي المحيطة بسول ومدينة إنتشون الكبرى غرب سول مباشرة، مما وضع الحجر الصحي في هذه المناطق في حالة الحذر تزامنا مع إعادة فتح المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المرحلة الثالثة اليوم الأربعاء.

وحذرت السلطات الصحية من مواجهة البلاد جائحة الوباء بصورة كبيرة في هذه المناطق ما لم تقطع حلقة العدوى المتسلسلة الناتجة عن تجمعات كنسية، وطلبت من مؤسسات دينية الامتناع عن القيام بأنشطة دينية.  


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