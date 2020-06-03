عمرو محمود ياسين يطمئن الجماهير على صحة والده: بخير وعيد ميلاده كان إمبارح

ماجد تمراز

قال الكاتب عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الكبير محمود ياسين، إن والده بصحة جيدة، وعيد ميلاده كان أمس الثلاثاء، موجها الشكر لكل شخص حرص على الاطمئنان على صحته وما وصلت إليه حالته الصحية إلى الآن، مشيرا إلى أن والده عشقه للفن كان سببه هو المسرح، وكان قد بدأ مشواره الفني في بورسعيد، ومن ثم مسرح الجامعة وبعدها المسرح الفني ثم مسرح التليفزيون وتألق في السينما بعد ذلك، وأصبح النجم الكبير محمود ياسين.



وأضاف عمرو محمود ياسين، خلال داخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أنه يحاول دائما في كتابته أن يقترب من عقلية ونفسية الإنسان أو الشخصية التي تتواجد في القصة، ولابد أن يشعر المشاهد أن الشخصية التي تظهر أمامه عبر التليفزيون لحم ودم وتقابل معها في وقت سابق، ويتم عمل ذلك من خلال تنسيق المواقف الدرامية، وتم عمل ذلك في مسلسل بنحب تاني ليه.



وأوضح، أنه حرص من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، أن يبعث برسالة بأن يكون هناك علاقة جيدة بين الجميع، حتى الأزواج عند انفصالهم، وهو ما ظهر في الحلقة الأخيرة من المسلسل.