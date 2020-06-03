عمدة لندن لـ المتظاهرين: أصحاب البشرة السمراء يواجهون عنصرية بأنحاء العالم

كتب هيثم سلامة

وجه صادق خان، عمدة لندن رسالة إلى مواطنيه بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في ظل التظاهرات التي شهدتها العاصمة البريطانية، موضحا أن أصحاب البشرة السمراء يواجهون عنصرية في جميع أنحاء العالم.

وكتب صادق خان، عبر حسابه بموقع تويتر: "يجب أن نكون غاضبين من العنصرية التي يوجهها ذوى البشرة السمراء في جميع أنحاء العالم، إن استخدام القوة المفرطة للشرطة في أي مكان والعنصرية النظامية التي لا تزال تصيب مجتمعنا وذلك أمر خاطئ، ولكن يجب أن تكون الاحتجاجات سلمية ويجب عدم مهاجمة خدمات الطوارئ لدينا".

وشدد عمدة لندن على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية خلال التظاهر، قائلاً :"من واجبنا جميعًا إيقاف انتشار فيروس كورونا، ويرجى التفكير في الأشخاص الذين لا يزالون عرضة للمرض، إذا خرجت، يرجى الابتعاد عن مترين وغسل يديك بانتظام".

يشار إلى أنه تجمّع ما لا يقل عن 15000 متظاهر من حركة Black Lives Matter، بما في ذلك الممثل جون بويجا والمغني ليام باين في لندن، متجاهلين المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية، كتعبير عن الغضب ضد وفاة فلويد في الولايات المتحدة.

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه قد تظاهر 2000 شخص على الأقل أمام داونينج ستريت وهم يهتفون "اركعوا على ركبتك" عند ضباط شرطة العاصمة الذين يحرسون البوابات الأمنية.

واضطر أربعة ضباط، بموافقة الحشود، إلى حث الضباط الآخرين على أن يحذوا حذو زملائهم، بدأت حركة take a knee في الولايات المتحدة مع نجم اتحاد كرة القدم الأمريكي كولين كايبرنيك وأصبحت رمزًا للغضب والتضامن ضد العنصرية في جميع أنحاء العالم.

في الولايات المتحدة، بدأ الضباط مؤخرًا في القيام بهذا الفعل لدعم المتظاهرين بعد أيام من الاضطرابات بعد مقتل جورج فلويد على أيدي الشرطة.

ومع ذلك، كانت هناك جيوب من الغضب بين الحشود، حيث ردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.