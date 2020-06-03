اليوم السابع
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15 ألف يتظاهرون ضد العنصرية بلندن وسط هتافات تدين ترامب وجونسون

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:08 م
15 ألف يتظاهرون ضد العنصرية بلندن وسط هتافات تدين ترامب وجونسون
كتبت: نهال أبو السعود

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تجمّع ما لا يقل عن 15000 متظاهر من حركة Black Lives Matter، بما في ذلك الممثل جون بويجا والمغني ليام باين في لندن، متجاهلين المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية، كتعبير عن الغضب ضد وفاة فلويد في الولايات المتحدة.

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه قد تظاهر 2000 شخص على الأقل أمام داونينج ستريت وهم يهتفون "اركعوا على ركبتك" عند ضباط شرطة العاصمة الذين يحرسون البوابات الأمنية.

واضطر أربعة ضباط، بموافقة الحشود، إلى حث الضباط الآخرين على أن يحذوا حذو زملائهم، بدأت حركة take a knee في الولايات المتحدة مع نجم اتحاد كرة القدم الأمريكي كولين كايبرنيك وأصبحت رمزًا للغضب والتضامن ضد العنصرية في جميع أنحاء العالم.

في الولايات المتحدة، بدأ الضباط مؤخرًا في القيام بهذا الفعل لدعم المتظاهرين بعد أيام من الاضطرابات بعد مقتل جورج  فلويد على أيدي الشرطة.

ومع ذلك، كانت هناك جيوب من الغضب بين الحشود، حيث ردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

police
police

تم إلقاء ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ على خطوط الشرطة والاعتداء على ضابط واحد واعتقال متظاهر واحد على الأقل ومع ذلك، كان الانتهاك متقطعًا، حيث عبر الحشد عن غضبه الشديد خلال المظاهرة خارج داونينج ستريت.

تجمعت حشود ضخمة في هايد بارك بعد ظهر اليوم حيث ارتدى العديد من النشطاء أغطية الوجه وحملوا لافتات برسائل مثل "من فضلك، لا أستطيع التنفس" و "BLM" و "Color ≠ Crime".

يأتي هذا التجمع في الوقت الذي تتزايد فيه المظاهرات العالمية بعد وفاة الرجل الأسود البالغ من العمر 46 عامًا جورج فلويد الذي توفي بعد أن وضع ضابط الشرطة الأبيض ديريك تشوفين ركبته على رقبته لمدة تسع دقائق في مينيابوليس في 25 مايو.

اليوم ، أخبر ممثل حرب النجوم بويجا الحشد: 'كانت حياة السود مهمة دائمًا. لقد كنا دائما مهمين. لقد قصدنا دائما شيئا. لقد نجحنا دائما بغض النظر. والآن حان الوقت. أنا لا أنتظر ".

كانت الشرطة بوجه عام في خلفية الاحتجاج بينما كانت مروحياتهم تحلق فوقها. وشملت اللافتات "Enough is Enough" و "Remember Smiley Culture" و "Remember Cherry Groce" و "UK ليست بريئة".

 

بعد مغادرة هايد بارك ، صعد المتظاهرون على إشارات المرور وهم يسيرون في بارك لين نحو فيكتوريا.

 

ثم احتشدوا في ساحة البرلمان في قلب وستمنستر حيث صعد بعض المتظاهرين تمثالاً لرئيس الوزراء في زمن الحرب ونستون تشرشل.

 

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police 2

ويأتي ذلك بعد أن ضم رؤساء شرطة المملكة المتحدة جهودهم ليقولوا إنهم "فزعوا وروعوا" من الموت ودعوا إلى "العدالة والمساءلة" ، بينما حذروا أولئك الذين يحضرون الاحتجاجات من القيام بذلك مع الحفاظ على مسافة آمنة.

من ناحية أخرى ، حثت مجموعة حملة "مناهضة العنصرية" حملة البريطانيين على "الركبتين" على عتبات منازلهم عند الساعة السادسة مساءً الليلة للاحتجاج على التمييز الذي يدعم أيضًا حركة "الحياة السوداء".

 


المملكة المتحدة

ترامب

بوريس جونسون

مظاهرات أمريكا

لندن

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