علامات بتقولك ان فيتامين د قليل فى جسمك

كتبت نهير عبد النبى

فيتامين د واحد من أهم الفيتامينات التى ينصح بتناولها دائما لتعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى وخصوصا فيروس كورونا الذى يؤثر على الجهاز المناعى، وبدلا من اجراء الفحوصات التى توضح نسبة فيتامين د فى جسمك فهناك بعض العلامات والاعراض التى تظهر عليك وتدل على نقص فيتامين د فى جسمك وحسب ما ذكره موقع healthline فهى:

أعراض نقص فيتامين د فى جسمك



1:نقص فيتامين د فى الجسم يسبب ألم شديد فى العضلات والمفاصل وخصوصا ألم اسفل الظهر.

2: الاكتئاب الشديد وتقبلات المزاج من العلامات التى تدل على نقص فيتامين د فى الجسم.

3: عدم التئام الجروح بسرعة يدل وعدم السيطرة على الالتهابات ومكافحة العدوى من علامات الاصابة بنقص فيتامين د فى الجسم.

4:تساقط وضعف الشعر وعدم نموه ، من أبرز العلامات التى تدل على نقص فيتامين د فى الجسم.

5:نقص فيتامين د فى الجسم يزيد من خطر الاصابة بأمراض القلب والشعور بالتعب والارهاق الشديد فى الجسم.

عند ظهور أى من هذه العلامات ينصح بتناول المكملات الغذائية التى تحتوى على فيتامين د أو التعرض للشمس فهى مصدر جيد لفيتامين د أو تناول الاطعمة التى تحتوى عليها ومنها:

"سمك السلمون، التونة، البيض، الكبدة، المشروم، الحليب، البرتقال، الشوفان، الجمبرى،فول الصويا، الزبادى".