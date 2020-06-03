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صور.. حملة نظافة مكبرة ورش الشوارع بحى أول طنطا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:51 ص
صور.. حملة نظافة مكبرة ورش الشوارع بحى أول طنطا حملة نظافة وكنس الشوارع بحى اول طنطا
الغربية - عادل ضرة

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نفذ حي اول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحي حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة نطاق الحي، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة، استهدفت الحملة عدد من شوارع المدينة، وتم خلال الحملة رفع تراكمات القمامة وكنس الشوارع ورفع الاتربة من جانبي الطرق، كما تم رش الشوارع بالمياه.

من ناحيه اخرى نفذ حي أول المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس عبد العزيز عجاج حمل مكبرة لإزالة المبانى المخالفة بنطاق الحي، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء وإزالتها وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

واستهدفت الحملة المكبرة إزالة مبنى مخالف بمنطقة أبو شاهين اول المحلة،  قادها  رئيس حي أول المحلة والمهندس ياسر اليماني مدير الإدارة الهندسية بالحي بالتنسيق مع مأمور قسم أول المحلة والقوة المرافقة لتأمين الحملة.

وأسفرت الحملة عن إزالة الدور الخامس العلوي بالبناء بالمخالفة القانون 119 لسنة 2008 ولائحتية التنفيذية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف بلازالة الأعمال في المهد، باسم طة حسين عباس، على مساحة 70م، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالة.

من ناحية أخرى واصلت محافظة الغربية بمختلف المراكز والمدن تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم وحسم مع المعتدين وتحويلهم للنيابة العسكرية .

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