اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. توزيع أدوية ومستلزمات وقائية على المخالطين لحالات كورونا بكفر الشيخ

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:15 م
صور.. توزيع أدوية ومستلزمات وقائية على المخالطين لحالات كورونا بكفر الشيخ توزيع شنط المستلزمات الطبية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، توزيع حقائب المستلزمات الطبية والوقائية، والأدوية التى تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، على الحالات المخالطة لمصابى كورونا، والمشتبه فى إصابتهم، الخاضعين للعزل المنزلي، تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتشكيل عدد من اللجان للمرور والمتابعة اليومية والمستمرة، على المستشفيات والوحدات الصحية بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الوقائية والأدوية، وانتظام سير العمل، وحسن معاملة المواطنين، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية

وأكد محافظ كفرالشيخ، على توافر جميع المستلزمات الوقائية، والادوية بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وانطلاق قوافل الأطقم الطبية لتوزيع تلك الحقائب، على الحالات المخالطة لمصابى كورونا، و المشتبه فى إصابتهم الخاضعين للعزل المنزلي، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والحد من انتشاره فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

ووجه محافظ كفرالشيخ، بالالتزام التام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، لعبور تلك المرحلة الراهنة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره .

 

2cd36750-93cb-4423-b531-ca939ccaef46
توزيع شنط المستلزمات الطبية على المخالطين لحالات فيروس كورونا

 

9ff7ace8-e0c9-4c88-83a7-3400397279f2
توزيع شنط المستلزمات الطبية على المخالطين لحالات فيروس كورونا

a6fa96a7-6319-4393-83d5-712b747af74f

توزيع شنط المستلزمات الطبية على المخالطين لحالات فيروس كورونا

b6f63825-705c-430d-a832-38b57363ee73

توزيع شنط المستلزمات الطبية على المخالطين لحالات فيروس كورونا

 

b6fd9b9f-d2ee-4b81-a935-23baf1f4a576
توزيع شنط المستلزمات الطبية على المخالطين لحالات فيروس كورونا

 

 

d977d0a7-aa00-4a1c-a6d0-21575db6751e
توزيع شنط المستلزمات الطبية على المخالطين لحالات فيروس كورونا

f7b9fa09-b040-4c02-b1ec-74b6c9e6a3a2

توزيع شنط المستلزمات الطبية على المخالطين لحالات فيروس كورونا

 

 


أخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

المخالطين لحالات فيروس كوورنا

اخبار محافظة كفر الشيخ

وزيرة الصحة

حقائب المستلزمات الطبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة