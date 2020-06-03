صور.. توزيع أدوية ومستلزمات وقائية على المخالطين لحالات كورونا بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، توزيع حقائب المستلزمات الطبية والوقائية، والأدوية التى تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، على الحالات المخالطة لمصابى كورونا، والمشتبه فى إصابتهم، الخاضعين للعزل المنزلي، تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتشكيل عدد من اللجان للمرور والمتابعة اليومية والمستمرة، على المستشفيات والوحدات الصحية بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الوقائية والأدوية، وانتظام سير العمل، وحسن معاملة المواطنين، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على توافر جميع المستلزمات الوقائية، والادوية بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وانطلاق قوافل الأطقم الطبية لتوزيع تلك الحقائب، على الحالات المخالطة لمصابى كورونا، و المشتبه فى إصابتهم الخاضعين للعزل المنزلي، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والحد من انتشاره فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

ووجه محافظ كفرالشيخ، بالالتزام التام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، لعبور تلك المرحلة الراهنة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره .

توزيع شنط المستلزمات الطبية على المخالطين لحالات فيروس كورونا

توزيع شنط المستلزمات الطبية على المخالطين لحالات فيروس كورونا

توزيع شنط المستلزمات الطبية على المخالطين لحالات فيروس كورونا

توزيع شنط المستلزمات الطبية على المخالطين لحالات فيروس كورونا

توزيع شنط المستلزمات الطبية على المخالطين لحالات فيروس كورونا

توزيع شنط المستلزمات الطبية على المخالطين لحالات فيروس كورونا