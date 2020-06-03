اليوم السابع
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شعبة الأدوية: إقبال كبير من المواطنين على أدوية المناعة ويمكن استبدالها بالبرتقال والجوافة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:00 ص
شعبة الأدوية: إقبال كبير من المواطنين على أدوية المناعة ويمكن استبدالها بالبرتقال والجوافة على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية
كتبت سماح لبيب

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قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء الأدوية الخاصة بالمناعة خلال الفترة الحالية بدون استشارة طبيبة، ولابد من التفكير جيدا واستشارة الطبيب قبل تناول الدواء، واستبداله فى حالة الرغبة فى رفع المناعة بالموارد الطبيعية مثل البرتقال والجوافة والبقدونس، بالإضافة إلى اتباع النظم الصحية فى تطبيق معايير النظافة اليومية الجيدة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الأفراد. 
 
وأضاف عوف فى تصريح خاص لليوم السابع، إنه لا يوجد نقص فى الأدوية المعالجة لفيروس كورونا فى السوق المصرية والإنتاج المحلى يكفى الحالات المصابة التى تظهر يوميا، ولكن صرف الدواء متاح فقط لمن لدية روشته طبية لصرف العلاج من وزارة الصحة وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية وذلك للحد من تخزين وسؤ استخدام هذة النوعية من الأدوية الهامة خلال المرحلة الحالية . 
 
وأشاد رئيس شعبة الأدوية، بالإلية التى تعمل بها الحكومة ووزارة الصحة فى التعامل وصرف هذة الأدوية الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتى استطاعت من خلالها أن توفر كافة الكميات للمصابين منذ بدء أزمة انتشار الفيروس وحتى الآن فى مصر، والتى من أهمها منع صرف أيا من هذة الأنواع إلا بروشتة طبية متوافق عليها من الطبيب المعالج وثبوت إصابة الشخص حاملها بالمرض . 
 
كما أوضح رئيس شعبة الأدوية، إنه فيما يتعلق بالكمامات فهى متوفرة حاليا فى الأسواق وعلى محطات المترو، ولا يوجد أزمة فى المعروض منها، بالإضافة إلى أن دخول مصانع النسيج لإنتاج الكمامات خلال الأسابيع المقبلة سيرفع من المعروض فى الأسواق ويخفض من أسعار الكمامات ولن يكون هناك أزمة فى توفير الكمامة فى مصر وستنخفض أسعارها بما يتماشى مع المواطنين . 
 
 

اخبار الاقتصاد

الأدوية

على عوف

اتحاد الغرف

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