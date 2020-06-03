رئيس مدينة الطود يتفقد حملات النظافة ورفع 150 طن مخلفات وقمامة صلبة

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود أعمال الوحده المحلية لقرية العديسات بحري برئاسة محمد حسن علي حسين رئيس القريه برفع 36 طن من القمامة، من نجوع حاجر العديسات بحري، والعديسات البلد، وذلك فى إطار منظومة العمل المتواصلة بكافة القطاعات بمركز ومدينة الطود بتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم،

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال قص وتهذيب اشجار الزينه بالجزر والحدائق وريها طبقاَ للجدول الزمني المحدد للري ورفع مايقرب من 2 طن نواتج قص الزراعات بقرية العديسات بحري، كما تابع رزق أعمال رفع 112 طن من القمامه والاتربه ونواتج قص الزراعات، من داخل مدينة الطود وقرية المريس غرب النيل وقرية العديسات قبلي وقرية الطود ومنشية النوبة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بالمركز، وأنه تم رش وتعقيم ليلة أمس شوارع وطرق مناطق الجرادات وحسين حسن ونجوع أبو بكر وأبو جوهر،لافتا إلى أنه سوف يتم تواصل عمليات الرش والتعقيم بقرية المريس، كما وجه رئيس مركز ومدينة الطود، رؤساء القرى المختلفه بالطود بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات والاشغالات والازالات بالمدينه والقرى مع مد القرى بالمعدات واللوادر اللازمه لإنجاز المهام.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة نظافة مكبرة داخل نطاق المدينة على الشارع الرئيسي "الأقصر- العشى"، حيث أسفرت تلك الحملة عن رفع 25 طن من التراكمات والمخلفات من الطرق، وتمت أعمال الحملة بإشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز، وطه عباس مسئول النظافة بالمدينة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية العشى برفع 3 طن من القمامة بالقرية بقيادة مكى عمر سكرتير القرية، حيث جاء ذلك فى ضوء وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن برفع التراكمات والمخلفات من الطرق بشكل يومى فى جميع الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة الزينية.