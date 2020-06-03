اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:04 ص
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يظهر كهلال نحيل..

اليوم.. عشاق السماء على موعد مع مرور كوكب الزهرة بين الأرض والشمس

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:00 ص
اليوم.. عشاق السماء على موعد مع مرور كوكب الزهرة بين الأرض والشمس كوكب الزهرة وقرص الشمس
كتب محمود راغب

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يستعد عشاق السماء لمرور كوكب الزهرة  اليوم   الثالث من يونيو 2020 ، بين الأرض والشمس - وهو حدث يسميه علماء الفلك "الاقتران الداخلي". وما بين الآن وذلك الوقت ، سيصبح جانب الزهرة الليلي نحو الأرض ، وهذا سيجعل الكوكب يظهر كهلال نحيل يقابله زيادة في الحجم الظاهري للكوكب.

وكشفت الجمعية الفلكية في تقرير لها ، أنه لن يحتاج الراصد إلى تلسكوب لرؤية شكل الزهرة. فحتى المنظار العادي سيظهر الكوكب في طور الهلال، ما عليك سوى توجيه منظارك إلى "نجمة المساء" فائقة السطوع في الأفق الغربي بعد غروب الشمس.

و، سيصبح كوكب الزهرة هلالًا صغيرا جدا ، مزينًا بألوان قوس قزح نتيجة لانكسار الضوء المنكعس عنه وعبورة مستوى منخفض من الغلاف الجوي، وقد تلمس قرون هلال الزهرة عندما تكون زاوية بين الشمس والزهرة صغيرة جدا في الثالث من يونيو - وهو مشهد مذهل يتطلب بعض العناية لأن الكوكب سيكون قريب جدا من الشمس من منظورنا على الأرض.

خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، استمتعوا بالزهرة في سماء المساء وهي فرصة مثالية لتصوير الكوكب.

وكان كوكب الزهرة وصل أواخر شهر أبريل 2020 إلى ذروة لمعانه بوصفه "نجمة المساء" خلال هذا العام، حيث رصد بسهولة باتجاه الأفق الغربى بالعين المجردة كقطعة من الألماس براقة معلقة فى السماء.

ومن المعروف أن كوكب الزهرة يصنف دائما كثالث ألمع جسم بعد الشمس والقمر، وسيتفوق على نفسه حيث سيكون أكثر إشراقاً بما يقرب من 3 أضعاف فى ما يسمى (أعظم قدر من الإضاءة)، وهناك حاجة إلى تلسكوب لرؤية قرص الكوكب وأطواره المتغيرة وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافى .


كوكب الزهره

الزهره الأرض

الشمس

عبور الزهره

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