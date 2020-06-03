اليوم السابع
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خالد صلاح
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الدولار يهبط مع اتساع نطاق آمال التعافى الاقتصادى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:42 ص
الدولار يهبط مع اتساع نطاق آمال التعافى الاقتصادى الدولار الأمريكى - صورة أرشيفية
رويترز

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تراجع الدولار أمام معظم العملات اليوم الأربعاء، فيما شجعت احتمالات تبني مزيد من إجراءات التحفيز الحكومية والتعافي الاقتصادي العالمي المستثمرين لتعزيز حيازاتهم من الأصول عالية المخاطر.

وصعد الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل نظيره الأمريكي مع اتجاه الصناديق لاقتصادات يُعتقد أنها تتعافى أسرع من جائحة فيروس كورونا.

وزاد اليورو لذروة ثلاثة أشهر تقريبا بفضل آمال في أن يدعم صانعو السياسات أضعف الاقتصادات بمنطقة اليورو بشراء دين لإبقاء العائدات منخفضة.

كما نزلت العملة الأمريكية أمام الجنيه الاسترليني والين والفرنك السويسري فيما يتابع المستثمرون الاحتجاجات الضخمة ضد العنصرية التي تمتد في أنحاء الولايات المتحدة.

وقال يوكيو إشيزوكي خبير الصرف الأجنبي في دايوا سكيورتيز في طوكيو "الدولار الأمريكي ضعيف بشكل عام.

"أمام الدولار الأسترالي فرصة كبيرة للصعود نظرا لوجود الكثير من المراكز المكشوفة التي ينبغي تغطيتها. التعافي الاقتصادي هو العامل الرئيسي".

وارتفع الدولار الأسترالي أكثر من واحد بالمئة أمام نظيرة الأمريكي إلى 0.6982 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يناير.

وقلص الدولار الأسترالي مكاسبه ليتداول عند 0.6937 دولار أمريكي بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأسترالي انكمش كما كان متوقعا في الربع الأول. وقال وزير الخزانة الأسترالي إن الاقتصاد في ركود بالفعل، لكن متعاملين قالوا إن المعنويات تحولت إيجابا بسبب تخفيف قيود إجراءات العزل العام وارتفاع أسعار السلع الأولية.

وزاد الدولار النيوزيلندي إلى 0.6430 دولار أمريكي وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مارس.

كما نزلت العملة الأمريكية لأقل مستوى في شهر مقابل الاسترليني عند 1.2615 دولار. وارتفع اليورو إلى 1.1205 دولار اليوم مقتربا من ذروته في 16 مارس.

وسجل الدولار 0.9610 فرنك سويسري مقتربا من أقل مستوى في شهرين.

ونزلت العملة الأمريكية إلى 108.51 ين متراجعة عن أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في التعاملات الأسيوية اليوم.

 


الدولار

الدولار الأسترالي

اليورو

الفرنك السويسري

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