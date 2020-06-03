اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:28 م
خالد صلاح
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ألمانيا تتبنى قانونًا لطرد أفراد الجيش المتورطين بالتطرف والجرائم الخطرة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:56 م
ألمانيا تتبنى قانونًا لطرد أفراد الجيش المتورطين بالتطرف والجرائم الخطرة وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارنباور
أ ش أ

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وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسرع من عملية فصل أفراد الجيش المتورطين فى التطرف أو الجرائم الخطرة، ويسمح مشروع القانون، الذى اقترحته وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارنباور، للجيش بالتخلص بشكل سريع من الأفراد الذين يشكل وجودهم تهديدا خطيرا للنظام العسكرى أو سمعة الجيش، ويسرى ذلك على من خدموا لأقل من ثمانى سنوات، وفق شبكة "إيه بى سي" الأمريكية.
 
وتنص القواعد العسكرية الحالية، على أنه لا يمكن طرد من خدموا بالجيش لأكثر من أربع سنوات إلا بعد إدانتهم بجريمة أو وفق إجراء تأديبى تقوده المحكمة قد يحتاج لسنوات.
 
يأتى ذلك، بعد اكتشاف عدد من المتطرفين اليمينيين بالجيش الألماني، ومنهم عضو بفرق القوات الخاصة كان لديه أسلحة وذخائر ومتفجرات بالمنزل، ولا زال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة البرلمان ليدخل حيز التنفيذ.
 

المانيا

الجيش الالمانى

الحكومه الالمانيه

وزيره الدفاع الالمانى

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