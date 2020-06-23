اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:11 م
خالد صلاح
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وزير الخارجية الروسى يؤكد أن تعاون بلاده والهند والصين يشكل عامل استقرار دولى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:39 م
وزير الخارجية الروسى يؤكد أن تعاون بلاده والهند والصين يشكل عامل استقرار دولى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن التعاون والجهود المشتركة بين بلاده والهند والصين تلعب دورا مهما فى نشر الاستقرار فى الحياة الدولية، مشيرا إلى أن هذه الجهود ستصبح أساسا للتغلب على التحديات المشتركة فى العالم.
 
وقال لافروف، خلال افتتاح اجتماع وزراء خارجية روسيا والهند والصين عبر الإنترنت، اليوم الثلاثاء، "إننى على قناعة بأن الاستخدام اللاحق لإمكانياتنا وإمكانيات دولنا الثلاث سيستمر فى لعب دور مهم فى تحقيق الاستقرار فى الشؤون العالمية، وسيظل يساعد المجتمع الدولى بأسره فى الحل الفعال للعديد من المشاكل الملحة فى عصرنا".
 
وأضاف، أن "البشرية تواجه فى الوقت الحاضر العديد من المشاكل الخطيرة، لا سيما وباء فيروس كورونا المستجد، الذى لا يزال يحصد الأرواح ويؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد والسياسة العالمية"، مؤكدا أنه لا يجوز فى العالم الحديث المترابط فيما بينه والمفعم بالعولمة البقاء جانبا والانعزال عن المشاكل العالمية الشاملة.
 

روسيا

وزير الخارجيه الروسى

الصين

الهند

سيرجى لافروف

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