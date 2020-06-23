اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:42 م
خالد صلاح
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مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية بأندونيسيا يحتفل بتخريج دفعة جديدة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:33 م
مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية بأندونيسيا يحتفل بتخريج دفعة جديدة الاحتفال بتخريج دفعة جديدة
كتب لؤى على

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احتفل مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  فرع أندونيسيا اليوم بتخريج الدفعة الثانية لهذا العام 2020 من طلاب المركز بنظام التعليم عن بعد، عبر الانترنت بتقنية الفيديو كونفرانس.
 
حضر الحفل من قيادات المنظمة العالمية لخريجى الازهر بمقرها الرئيس بالقاهرة ، الدكتور عبدالدايم نصير– أمين عام المنظمة، ومستشار شيخ الأزهر،  و أسامة ياسين – نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والمستشار  أحمد عبدالهادى نايبة عن  سفير مصر فى اندونيسيا.
 
ومن الجانب الاندونيسى حضر الدكتور أديب عبدالصمد – نيابة عن وزير الشئون الدينية بدولة اندونيسيا و الدكتور محمد زين المجد – رئيس فرع المنظمة باندونيسيا و قيادات المركز فرع اندونيسيا من الجانبين المصرى والاندونيسى.
 
من جانبه أشاد  الدكتور نصير بالنجاح والسبق الذى حققه المركز من خلال استخدام نظام التعليم عن بعد، ونجاح تلك التجربة  مما يعكس الدور الفعال الذى تقوم به المنظمة و المركز فى خدمة الطلاب والتحاقهم بجامعة الأزهر، رغم الظروف العالمية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
 
تناول الحفل كلمات الترحيب من القيادات وعرض عدد من أنشطة الطلاب الدارسين بالمركز ، لإظهار ادائهم باللغة العربية .
 
يأتى هذا الحفل تقديرًا للجهود المبذولة من جانب المركز فى تقديم الخدمات التعليمية للغة العربية لغير الناطقين بها عن بعد، واستمرار لمواصلة العملية التعليمية رغم انتشار جائحة كورونا وتوقف التعليم المباشر ليأتى التعليم عن بعد خلال تلك الفترة بمثابة الأمل الذى يسعى إليه الطلاب للالتحاق بجامعة الأزهربالقاهرة.
 
 


 

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

اخبار مصر

جامعة الازهر

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