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مجلس الوزراء السعودى: من حق مصر الدفاع عن حدودها ضد الميليشيات الإرهابية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:47 م
مجلس الوزراء السعودى: من حق مصر الدفاع عن حدودها ضد الميليشيات الإرهابية مجلس الوزراء السعودي
كتب سمير حسنى

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جدد مجلس الوزراء السعودي، إدانة المملكة وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية، ووصفه بأنه تدخل مرفوض في شأن دولة عربية، وانتهاك سافر لأراضيها، وتهديد للأمن العربي والإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية.

كما جدد المجلس تأكيد المملكة على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها، ووقوفها إلى جانب مصر في حقها بالدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة.

وقال المجلس بحسب "العربية"، إن قرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا لأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، يأتي حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً ولضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

 


السعودية

مصر

الارهاب

الحج

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