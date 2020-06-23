مجلس الأمن يبدأ محادثات بشأن مسعى أمريكى لمد حظر السلاح المفروض على إيران

رويترز

يعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات غدا الأربعاء بشأن اقتراح أمريكي بمد حظر سلاح مفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.

ومن المقرر حاليا انتهاء هذا الحظر في أكتوبر تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015.