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ضبط 85 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:29 ص
ضبط 85 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا حملة تموينية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 85 مخالفة تموينية، منها 84 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين "نقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات – قضايا أخرى متنوعة"، وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير مخالفة لقضايا أخرى متنوعة.

 

 


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