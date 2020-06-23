ضبط 85 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.