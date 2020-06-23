اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:44 م
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ضبط 6 متهمين بحوزتهم مخدرات وسلاح و764 هاربا من أحكام بأسوان

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:53 م
ضبط 6 متهمين بحوزتهم مخدرات وسلاح و764 هاربا من أحكام بأسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ،ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، و نجحت خلالها في ضبط عدة قضايا وتمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم ، من ضبط  6متهمين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة.

وتمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط  6متهمين بترويج المواد المخدرة تم التحفظ علي المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة، حسبما أفادت الشرطة ، أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 5 قطع سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (3) كيلو جرام.

وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة كما شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية  لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، و نجحت خلالها في ضبط عدة قضايا.

من ناحية أخرى وفي مجال تنفيذ الأحكام  شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ،وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان . تضمنت الجهود ضبط 764  هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان. حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 153 هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط  35 هارب من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط  426 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط   145 محكوم عليهم في جنح المخالفات  و. تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم  .

  

 


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