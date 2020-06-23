جيشا الهند والصين يتفقان على فض الاشتباك الحدودى فى الهيمالايا

رويترز

قال مصدر حكومى هندى فى نيودلهى اليوم الثلاثاء إن قادة عسكريين فى الهند والصين اتفقوا على فض اشتباك القوات التى دخلت فى مواجهة على الحدود المتنازع عليها مما أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا الأسبوع الماضى.

وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية متحدثا من بكين إن الجانبين اتفقا على اتخاذ إجراءات لتخفيف حدة التوتر.

وقال المصدر الهندى معلقا على اجتماع بين القادة العسكريين على الحدود أمس الاثنين استمر نحو 11 ساعة "كان هناك توافق متبادل على فض الاشتباك".

ووصف المتحدث الصينى تقارير إعلامية ترددت فى الفترة الأخيرة عن مقتل 40 صينيا في الاشتباكات بأنها "أنباء كاذبة".

ولم تكشف الصين عن عدد ضحاياها في الاشتباك الدموي الذي وقع يوم 15 يونيو عندما تشاجر الجنود وضربوا بعضهم البعض بالحجارة وبالعصى المثبتة بها مسامير مع الحرص على الالتزام ببروتوكول متبع منذ فترة طويلة بعدم استخدام الأسلحة النارية.

وتقع مواجهات بين قوات الدولتين المسلحتين نوويا فى عدة نقاط فى منطقة لاداخ بغرب الهيمالايا منذ الشهر الماضى لكن الاشتباك الذى وقع فى وادى جالوان الأسبوع الماضى كان الأسوأ منذ أكثر من 50 عاما.