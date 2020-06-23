تموين مطاى: ضبط 3280 رغيفا قبل بيعها فى السوق السوداء

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت إدارة التموين بمركز مطاى بمحافظة المنيا ، بالتنسيق مع مباحث التموين ، من ضبط 3280 رغيف قبل بيعها بالسوق السوداء ، بالإضافه إلى تحرير 5 محضر نقص وزن ، كما قامت الإدارة بتحرير أكثر من 80 محضر تموينى متنوع الأسبوع الماضى .

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية ، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

اضاف المحافظ ، أن تلك الإجراءات تأتى بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، فى ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات ، أسفرت عن تحرير 85 مخالفة تموينية، منها 84 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين (نقص بالوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات – قضايا اخرى متنوعة) وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير مخالفة لقضايا اخرى متنوعة.