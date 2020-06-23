الطب البيطرى بالبحر الأحمر يشن حملات لتحصين الكلاب الضالة بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر عن قيام لجنة من مديرية الطب البيطري تحت اشرافه بالاشتراك مع شرطة البيئة والإداره العامه للبيئة لاصطياد الكلاب الضالة وتسليمهم لفريق انقاذ الحيوانات بالغردقة .

واكد مدير عام الطب البيطري في بيان له أن شارك في الحملة مساعد حي شمال الغردقة ورئيس قسم البيئة حي شمال واعضاء فريق انقاذ الحيوانات بالغردقة وتم المرور على منطقه كارفور الجديد ومنطقة الوفاء ومنطقه الذهبيه وشارع النصر وتم اصطياد ثلاثه كلاب وتسليمهم الي فريق إنقاذ الحيوانات بالغردقه مؤكدا علي اسمرار الحملة .

كان عقد محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات القضاء على الكلاب الضالة بمختلف مدن المحافظة بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين الفترة الماضية، وكان آخرها تعرض مواطن مصري لعقرة كلب مملوك لسيدة أجنبية من المقيمين بالغردقة ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها.

استمع المحافظ خلال الاجتماع لخطة مدير مديرية الطب البيطري فيما يتعلق بالتصدي لهذه الظاهرة، وشاهد عرضاً مصوراً لحملات المديرية خلال الفترة الماضية، وكلفه بشن حملات مكبرة بكل مدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة للقضاء على الكلاب الضالة وفقاً للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من هذه الحيوانات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ولبث روح الطمأنينة والآمان بين أبناء المحافظة.