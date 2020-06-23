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الجارديان: عقبة جديدة فى طريق اتفاق بريكست بسبب إعانات المزارعين الأوروبيين

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:38 م
الجارديان: عقبة جديدة فى طريق اتفاق بريكست بسبب إعانات المزارعين الأوروبيين ميشيل بارنييه
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المفاوضين البريطانيين والاتحاد الأوروبي يواجهون عقبة جديدة أمام تأمين صفقة تجارية وأمنية بعد الاختلاف حول ما يزيد عن 70 مليار يورو من الإعانات التي سلمتها بروكسل للمزارعين الأوروبيين.

واتهم فريق التفاوض التابع للاتحاد الأوروبي بقيادة ميشيل بارنييه في الجولة الأخيرة من المحادثات بالسعي لمنع الحكومة من الدفاع عن المزارعين البريطانيين من الواردات الأوروبية بأسعار مخفضة.

ويتركز الجدل حول طلب الاتحاد الأوروبي لما يُدّعى أنه سيكون التزامًا غير مسبوق بعدم الانتقام من خلال التعريفات الجمركية على السلع الأوروبية حتى حيث يمكن أن يُثبت أن المزارعين البريطانيين يتم تقويضهم بشكل غير عادل.

ومن المقرر أن يعود المفاوضون إلى القضية بشأن المحادثات الصيفية "المكثفة" التي ستبدأ الأسبوع المقبل ، للانضمام إلى قائمة طويلة من المناطق الشائكة حيث لم يتم إيجاد على أرضية مشتركة بعد.

وأوضحت الصحيفة أن حكومات الاتحاد الأوروبي الـ 27 ستصدر بيانا يرحب بالمحادثات الجديدة، المقرر أن تستمر حتى سبتمبر، لكنها تدعو الشركات إلى أن تكون جاهزة "لجميع النتائج"، وفقا لورقة مسربة.

تواجه صناعة الزراعة في المملكة المتحدة أكبر تغيير في أكثر من 40 عامًا مع خروج البلاد من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في نهاية العام، وخلال فترة البرلمان الحالي، سيتم دفع الإعانات للمزارعين بنفس معدل الاتحاد الأوروبي - حوالي 3 مليار جنيه استرليني في السنة.

تشعر الحكومة البريطانية بالقلق من احتمال أن يستغل المزارعون المدعومون بشدة من الاتحاد الأوروبي فترة عدم اليقين ، وهو القلق الذي ظهر على رأسه البنود الواردة في مسودة النص القانوني للمفوضية الأوروبية لصفقة تجارية مستقبلية.

وتشمل هذه الإعانات غير المقيدة ، المعروفة باسم "مدفوعات الصندوق الأخضر" ، دعم الدخل المباشر للمزارعين الذين لا يرتبطون بمستويات الإنتاج أو الأسعار. كما أنها تشمل حماية البيئة وبرامج التنمية الإقليمية

 


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المزارعين البريطانيين

اتفاق بريكست

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