أيام على فتح السينمات والمتاحف ببريطانيا.. "BBC": توقعات بخفض التباعد لـ1 متر

كتبت: نهال أبو السعود

ستتم إعادة فتح دور السينما والمتاحف وصالات العرض في إنجلترا اعتبارًا من 4 يوليو، ومن المتوقع أن يعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اليوم حيث يحدد تخفيفًا إضافيًا لقيود كورونا.

ومن المقرر أن يحدد رئيس الوزراء أيضًا كيف يمكن إعادة فتح الحانات بأمان بعد مراجعة قاعدة التباعد التي تبلغ 2 مليون.

وقال وزير الصحة مات هانكوك يوم الاثنين إن الفيروس "في حالة تراجع".

وقال هانكوك إن إنجلترا "تسير على الطريق الصحيح" لتخفيف قيود الإغلاق بشكل أكبر، لكن هناك تحذيرات من أن التحركات ستنعكس إذا أدت إلى زيادة في الإصابات الجديدة.

تم الإعلان عن أقل من 1000 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الاثنين، وهو أدنى رقم يومي منذ بدء الإغلاق في 23 مارس في حين انخفض عدد الأشخاص في المستشفى المصابين بالفيروس إلى أقل من 5000.

كما انخفض عدد الوفيات اليومية بالفيروس إلى 15، وهو أدنى مستوى منذ 15 مارس ومع ذلك ، غالبًا ما تنخفض الأرقام يوم الاثنين بسبب تأخر التقارير.

تظهر أرقام مكتب الإحصائيات الوطنية أن عدد الوفيات الإجمالية في إنجلترا وويلز للأسبوع المنتهي في 12 يونيو عاد إلى أقل من 10000 لأول مرة هذا العام ، على الرغم من أنه لم يعد إلى المستويات الطبيعية.

وتم تسجيل 9976 حالة وفاة في إنجلترا وويلز ، بانخفاض من 10،709 في الأسبوع السابق 6% أعلى من متوسط ​​الخمس سنوات.

وفي نفس السياق ناقش رئيس الوزراء التغييرات مع لجنة إستراتيجية Covid-19 التي حضرها كبير المستشارين العلميين في المملكة المتحدة السير باتريك فالانس وكبير الأطباء في إنجلترا البروفيسور كريس ويتتي.

من المتوقع أن يقول جونسون إن قاعدة التباعد الاجتماعي التي تبلغ 2 ستنخفض إلى 1 م اعتبارًا من 4 يوليو ، مع بعض تدابير التخفيف.

وهذا سيمكن العديد من الحانات والمطاعم والفنادق وفنادق المبيت والإفطار من إعادة فتحها لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

يشير العلماء الحاليون إلى نصح الحكومة بأن الأدلة الحالية تشير إلى أن التباعد بين متر واحد يحمل ما بين مرتين وعشرة أضعاف خطر التباعد بين مترين.