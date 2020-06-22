مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:08 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57 ص

ميعاد صلاة العصر 3:32

موعد صلاة المغرب 7:00

ميعاد صلاة العشاء 8:33

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:07 ص

توقيت صلاة الظهر 12:02

موعد صلاة العصر 3:40

توقيت صلاة المغرب 7:07 م

موعد صلاة العشاء 8:43 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:02

توقيت صلاة الظهر 11:53 م

موعد صلاة العصر 3:30 م

ميعاد صلاة المغرب 58: 6 م

توقيت صلاة العشاء 8:31 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:05 ص

توقيت صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 3:14

توقيت صلاة المغرب 6:43 م

موعد صلاة العشاء 8:12 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:22 ص

توقيت صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 3:13 م

توقيت صلاة المغرب 6:43 م

موعد صلاة العشاء 8:08



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:06 ص

توقيت صلاة الظهر 12:23 م

موعد صلاة العصر 3:43 م

موعد صلاة المغرب 7:09 م

ميعاد صلاة العشاء 8:29 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 3:56 ص

توقيت صلاة الظهر 12:23 م

موعد صلاة العصر 3:43 م

موعد صلاة المغرب 7:17 م

توقيت صلاة العشاء 8:39 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 3:27 ص

توقيت صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 3:16 م

ميعاد صلاة المغرب 6:49 م

موعد صلاة العشاء 8:11 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 2:55

توقيت صلاة الظهر 11:42 م

ميعاد صلاة العصر 3:16 م

موعد صلاة المغرب 6:45

موعد صلاة العشاء 8:16 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 3:58 ص

توقيت صلاة الظهر 12:24 م

موعد صلاة العصر 3:45 م

توقيت صلاة المغرب 7:14 م

موعد صلاة العشاء 8:40 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 3:21 ص

توقيت صلاة الظهر 12:29 م

موعد صلاة العصر 4:14 م

توقيت صلاة المغرب 7:43 م

موعد صلاة العشاء 9:23

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

ميعاد صلاة العصر 3:24 م

توقيت صلاة المغرب 6:51 م

مواقيت صلاة العشاء 8:23 م