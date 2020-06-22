اليوم السابع
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مستشار ترامب السابق يعلن دعمه لـ جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:46 ص
مستشار ترامب السابق يعلن دعمه لـ جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية جون بولتون
كتب أحمد عرفة

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أعلن مستشار الرئيس الأمريكي السابق للأمن القومى جون بولتون، أنه سيصوت لصالح المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن في انتخابات الرئاسة المقبلة، ولن يدعم الرئيس الحالي دونالد ترامب، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي السابق للأمن القومي: "إنه في 2016 دعمت ترامب على حساب هيلاري كلينتون. والآن بعد أن رأيت هذا الرئيس عن كثب لا يمكنني القيام بذلك مرة أخرى، إننى قلق على البلاد، وهو ليس مرشحا جمهوريا.. لا أريد أن أدعمه".

وفى وقت سابق ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية أن تسريبات كتاب جون بولتون مستشار دونالد ترامب السابق للأمن القومي، يستمر في كشف تفاصيل مثيرة، من داخل البيت الأبيض، وهذه المرة حول خفايا مشاعر الرئيس الأمريكي تجاه قادة دول أخرى، حيث ذكر مستشار ترامب السابق للأمن القومي، في كتابه المرتقب "من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض"، الأجواء المشحونة بين ترامب ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو في 2018.

ومع استمرار شكاوى ترودو من الجمارك التي فرضها ترامب على البضائع الكندية، قرر ترامب الانسحاب من اتفاقية مجموعة الـ7 التي روج لها ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يطلب ترامب من المسؤولين الحكوميين، الهجوم على ترودو، خلال المقابلات التلفزيونية التي يظهرون بها، قائلا: "فقط هاجموا ترودو، لا تقلقوا بشأن الآخرين".

وقال بولتون في كتابه: "ترامب لم يحب ترودو وماكرون قط، لكنه تحملهما، بينما عارضهما وتحداهما خلال الاجتماعات الدولية بداعي المزاح الممزوج بالجدية، وأتوقع أنهما فهما ما كان يفعله ترامب، وهما تماشيا معه لأنه ليس من مصلحتهما أن يكونا على خلاف مع رئيس الولايات المتحدة".


جون بولتون

ترامب

جو بايدن

أمريكا

انتخابات امريكا

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