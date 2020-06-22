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رشاد عبده: خطة الحكومة للتعامل مع كورونا وراء نمو الاقتصاد

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:00 ص
رشاد عبده: خطة الحكومة للتعامل مع كورونا وراء نمو الاقتصاد الدكتور رشاد عبده
كتب عبد الحليم سالم

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‏كشف الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن خطط الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وراء تحقيق الاقتصاد المصري لنسبة نمو ايجابية تصل لنحو 3% بالرغم من انخفاض نمو العالم بمتوسط يصل لنحو 5.5% بالسالب .

وأضاف رشاد عبده في تصريحات  ل"اليوم السابع"  أن اغلب الاقتصاد العالمي سيكون بالسلب ؛ نتيجة أزمة فيروس كورونا  ،حتى أن دولة كبيرة كانت تتصدر المشهد في العالم هي الصين سوف يكون معدل النمو فيها فقط 1.2 % وهو اقل من نصف النمو الذي ستحققه مصر، موضحا: أن اغلب دول العالم تعثرت نتيجة أزمة كورونا ، أمريكا ستحقق 6.5 % بالسالب ، وفرنسا ستحقق 7.2 %  بالسالب بحسب صندوق النقد الدولي وكذلك بريطانيا أيضا ستحقق 6.6 % بالسالب نتيجة أزمة كورونا.

وأرجع رشاد عبده، سبب هذه الأزمة إلى أن تلك الدول أغلقت تماما خلال التعامل مع أزمة كورونا ، في حين أن الحكومة المصرية نجحت في استمرار وفتح الاقتصاد عن طريق العمل بنظام الوردية وبنظام التناوب بحيث لا تتأثر المصانع ولا يتأثر الإنسان، مؤكدا: أن الدول رفعت شعار إغلاق الاقتصاد لمواجهة كورونا  الفترة الماضية ومع الاستمرار في انخفاض معدلات النمو بشكل كبير ، الآن ترفع شعارين الأول؛ هو التعايش مع الكورونا  والثاني هو فتح الاقتصاد ، لافتا أن العديد من الدول سوف تفتح الاقتصاد والحياة تدريجيا ، وهذا سيحسن معدلات نمو الاقتصاد الفترة المقبلة لتلك الدول .

 


رشاد عبده

النمو الاقتصادى

فيروس كورونا

اخبار الاقتصاد

صندوق النقد

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