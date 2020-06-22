جونسون يكشف خطته لفتح المطاعم والحانات..وتسجيل بيانات العملاء قبل الدخول

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون وكبار وزراء حكومته سيلتقون اليوم لإنهاء خطط إعادة فتح الحانات والمطاعم والفنادق خلال الشهر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن جونسون عن الخطوات التالية لتخفيف إغلاق كورونا فى بريطانيا غدا الثلاثاء، بما فى ذلك تخفيف قاعدة المسافة الاجتماعية الآمنة بمترين.

ويأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية تسجيل أعلى ارتفاع يومى فى حالات الإصابة العالمية بالفيروس القاتل أمس الأحد، حيث تم تسجيل 183.020 حالة ليصل الإجمالى إلى 8.7 مليون.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة التايمز إن الحانات والبارات والمطاعم فى بريطانيا ستأخذ أسماء وبيانات اتصال خاصة بالعملاء قبل السماح لهم بدخولها، وذلك بموجب الخطط الجديدة التى تضعها الحكومة البريطانية.

وسيلتقى جونسون اليوم، الاثنين، بكبار مسئولى الحكومة والمسئولين الطبيين والعلميين لتحديد موعد إعادة فتح أجزاء كبير من صناعة الضيافة بدءا من الرابع من يوليو. ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمى غدا فى البرلمان مع تخفيف قاعدة "المترين". لكن بموجب قاعدة المتر وأكثر، سيؤكد رئيس الحكومة ضرورة التزام الناس بالتباعد بالمسافة حالية ما لم يكونوا يرتدون كمامات أو تطبيق إجراءات تباعد أخرى قائمة.

وتضرر الاقتصاد البريطانى من تدابير العزل العام التى استهدفت وقف انتشار مرض كوفيد-19 وعلى الرغم من السماح لمتاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية باستئناف نشاطها يوم الاثنين الماضى، فما زال كثير من الأعمال التجارية ولاسيما فى قطاعى الفندقة والترفيه مغلقا.

ودعا بعض نواب البرلمان من حزب جونسون رئيس الوزراء لإلغاء قاعدة المترين قائلين أن لها تأثيرا مدمرا على الاقتصاد الذى انكمش بمقدار الربع خلال مارس آذار وأبريل نيسان. ولكن الحكومة لزمت الحذر وقالت إنها لا تريد المجازفة بحدوث زيادة ثانية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.