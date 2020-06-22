الاسترلينى يرتفع فوق 1.24 دولار بعد تراجع العملة الأمريكية وآمال بشأن بريكست

رويترز

ارتفع الجنيه الاسترلينى، اليوم الاثنين، متعافيا من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع الذى هبط إليه أثناء التعاملات الآسيوية، بدعم من تراجع الدولار وآمال باتفاقية للتجارة بعد بريكست وتوقعات ببيانات اقتصادية أفضل.

لكن العملة البريطانية، أظهرت أداء فاترا مقابل اليورو، بعد أن سجل الناتج الصناعى فى بريطانيا أكبر هبوط فصلى على الإطلاق فى الربع الثانى من العام.

وأمام بريطانيا مهلة حتى نهاية العام، لتوقيع اتفاقية جديدة للتجارة مع الاتحاد الأوروبى، وهو موعد انتهاء فترة انتقالية فى أعقاب خروجها من التكتل. وبالرغم من أنه ما زال هناك الكثير الذى ينتظر النقاش إلا أن الجانبين كليهما أشارا إلى تقدم.

وارتفع الاسترلينى 0.9 بالمئة إلى 1.2467 دولار بحلول الساعة 1655 بتوقيت جرينتش، بعد أن كان هبط فى وقت سابق إلى 1.2337 دولار وهو أدنى مستوى له منذ أول يونيو.

وأمام العملة الأوروبية، ارتفع الاسترلينى 0.2 بالمئة إلى 90.31 بنس لليورو.